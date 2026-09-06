/AP NTR Bharosa Pension: భరోసా పెన్షన్లకు ముహూర్తం ఖరారు..కొత్త పింఛన్ల కోసం కొత్త దరఖాస్తు ఆ రోజు నుంచే?

AP New NTR Bharosa Pension: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ నూతన పింఛన్లను మంజూరు చేసే ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా కొత్త దరఖాస్తులను స్వీకరించడానికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను అధికారికంగా పూర్తి చేసింది. సమాజంలోని నిరుపేదలు, వెనుకబడిన వర్గాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించడమే ధ్యేయంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. దీని కింద వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులు, ఒంటరి మహిళలతో పాటు గీత కార్మికులు, చేనేత కార్మికులు, మత్స్యకారులు నూతన పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం అర్హులుగా గుర్తించింది.
ఈ నూతన పింఛన్ల దరఖాస్తు ప్రక్రియ, ఈ-కేవైసీ (eKYC) నమోదు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 07వ తేదీ నుండి అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. అర్హులైన లబ్ధిదారులు తమకు అత్యంత సమీపంలో ఉన్న గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయానికి స్వయంగా వెళ్లి తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు సమర్పించే సమయంలో లబ్ధిదారులు తమ వెంట కొన్ని అత్యవసరమైన పత్రాలను తప్పనిసరిగా తీసుకువెళ్లాలి.
ముఖ్యంగా దరఖాస్తుదారుడి ఆధార్ కార్డు, రైస్ కార్డ్ లేదా ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాన్ని (ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్) తప్పనిసరిగా జతచేయాల్సి ఉంటుంది. వీటితో పాటు, ప్రత్యేక కేటగిరీల కింద దరఖాస్తు చేసుకునే వారు అదనపు పత్రాలను అందించాలి. వికలాంగులు తమ వైకల్యాన్ని ధృవీకరించే సదరమ్ (SADAREM) సర్టిఫికేట్ను, వితంతువులు తమ భర్త మరణ ధృవీకరణ పత్రాన్ని (డెత్ సర్టిఫికేట్) సంబంధిత పత్రాలుగా అధికారులకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తుదారులు అందించిన పత్రాల ఆధారంగా, సచివాలయంలో అందుబాటులో ఉండే డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆన్లైన్ సమర్పణ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే, లబ్ధిదారునికి ఒక రసీదు లేదా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ స్లిప్ను జారీ చేస్తారు. ఈ రసీదు దరఖాస్తు విజయవంతంగా నమోదైనదనడానికి ఒక ముఖ్యమైన నిదర్శనంగా ఉపయోగపడుతుంది.
దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ పూర్తిగా ముగిసిన తర్వాత, సంబంధిత ప్రభుత్వ అధికారులు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి నేరుగా ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహిస్తారు. ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలో దరఖాస్తుదారు సమర్పించిన వివరాలు, పత్రాలు పూర్తిగా నిజమైనవని నిర్ధారణ అయితే, అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికీ నూతన ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లను ప్రభుత్వం అధికారికంగా మంజూరు చేస్తుంది. పింఛన్ల పంపిణీ విధానంలో అత్యున్నత పారదర్శకతను పెంచడానికి, సమాజంలోని నిజమైన లబ్ధిదారులకు మాత్రమే పూర్తి లబ్ధి చేకూర్చడానికి ఈ ప్రక్రియంతటినీ సచివాలయాల ద్వారా అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహిస్తున్నారు.
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