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AP NTR Bharosa Pension: భరోసా పెన్షన్లకు ముహూర్తం ఖరారు..కొత్త పింఛన్ల కోసం కొత్త దరఖాస్తు ఆ రోజు నుంచే?

AP New NTR Bharosa Pension: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 'ఎన్టీఆర్ భరోసా' పథకం కింద నూతన పింఛన్ల మంజూరు కోసం గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా కొత్త దరఖాస్తుల స్వీకరణకు అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేసింది. ఈ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియతో పాటు లబ్ధిదారుల ఈ-కేవైసీ (eKYC) నమోదు విధానం కూడా సెప్టెంబర్ 07 నుండి అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. అర్హులైన వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులు, ఇతర లబ్ధిదారులు తమ సమీప గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయాలను సందర్శించి తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు. పారదర్శకమైన క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తయిన తర్వాతే అర్హులందరికీ నూతన పింఛన్లు మంజూరు చేయబడతాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 06, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:21 PM IST
AP NTR Bharosa Pension: భరోసా పెన్షన్లకు ముహూర్తం ఖరారు..కొత్త పింఛన్ల కోసం కొత్త దరఖాస్తు ఆ రోజు నుంచే?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP NTR Bharosa Pension: భరోసా పెన్షన్లకు ముహూర్తం ఖరారు..కొత్త పింఛన్ల కోసం కొత్త దరఖాస్తు ఆ రోజు నుంచే?
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