/కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తు షురూ.. ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన సర్టిఫికెట్లు ఇవే!

AP NTR Bharosa Pension 2026: ఏపీ ప్రజలకు ఇది ఒక శుభవార్త. పెన్షన్ కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది తీపి కబురు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో కొత్త పెన్షన్ల దరఖాస్తుల ప్రక్రియను గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు చేపట్టినాయి. ప్రజలు ఈ నెల 16వ తేదీ లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 17 నుండి 21వ తేదీ మధ్య వెరిఫికేషన్ నిర్వహించి, 25, 26 తేదీల్లో ప్రభుత్వం పెన్షన్లను ఆమోదిస్తుంది. వృద్ధుల కోసం కేంద్రం ప్రత్యేక కౌంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ప్రస్తుతం సుమారు 62 లక్షల మంది పెన్షన్ పొందుతున్నారు. తుది ఉత్తర్వులు వెలువడితే, అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త పెన్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఎవరు అర్హులు?..
ఏపీ కొత్త పెన్షన్ విధానం ప్రకారం వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులు, చేనేత కార్మికులు, మత్స్యకారులు, డప్పు కళాకారులు, చెప్పులు కుట్టేవారు, కల్లుగీత కార్మికులు, ట్రాన్స్ జెండర్లు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫారంతో పాటు ఆధార్, రేషన్ కార్డు, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, సదరం సర్టిఫికేట్, విడాకుల పత్రం లేదా జనన మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం వంటివి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ 22 నుంచి 24వ తేదీ వరకు ఎంపీడీవో, మున్సిపల్ కమిషనర్ లేదా జిల్లా అధికారుల ద్వారా తనిఖీలు జరుగుతాయి. పెన్షన్లను ఆమోదించిన తర్వాత దశలవారీగా మంజూరు చేస్తారు.
దరఖాస్తుకు కావలసిన పత్రాలు..
కొత్త పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసేవారు ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు లేదా ఆధార్ ధ్రువీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి. వితంతువులకు పెన్షన్ కోసం భర్త మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్ తప్పనిసరి. వృద్ధాప్య పెన్షన్ల కోసం ఆధార్ లేదా నిర్ధారణ సర్టిఫికేట్ అవసరం. దివ్యాంగులకు 40% వైకల్యం ఉంటే సదరం సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. అవివాహిత ఒంటరి మహిళలు తహసీల్దార్ ధ్రువీకరణ పత్రం, వివాహిత ఒంటరి మహిళలు విడాకుల పత్రం సమర్పించాలి. చేనేత కార్మికులకు సంబంధిత శాఖ ఇచ్చే సర్టిఫికేట్, మత్స్యకారులకు మత్స్య శాఖ సర్టిఫికేట్, డప్పు కళాకారులు మరియు చర్మకారులకు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ ఇచ్చే ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరి. కల్లుగీత కార్మికులు ఎక్సైజ్ శాఖ సర్టిఫికేట్, ట్రాన్స్ జెండర్లకు జిల్లా వైద్య బోర్డు ఇచ్చే ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాలి.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో పేద, బలహీన వర్గాల సంక్షేమం కోసం 'ఎన్టీఆర్ భరోసా' పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులకు గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని అందించేందుకు ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి నెలా పెన్షన్ అందిస్తున్నారు. కొత్త పెన్షన్ కోసం దరఖాస్తుదారులు నిర్ణీత ఫారంతో పాటు సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్లను సమర్పించాలి. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లో కేవైసీ వెరిఫికేషన్, ఎలిజిబిలిటీ వాలిడేషన్, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ వంటి వివిధ దశలు ఉంటాయి.
ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ విధానం..
అర్హత కలిగిన దరఖాస్తుదారుల వివరాలను పరిశీలించడానికి సిబ్బంది నేరుగా వారి నివాసాలకు వెళ్తారు. స్కీమ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అక్కడే ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో దరఖాస్తుదారుల అర్హతలను మరియు వారు సమర్పించిన పత్రాలను పరిశీలించి, దాని ఫలితాలను వెరిఫికేషన్ ఫారంలో నమోదు చేస్తారు.
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