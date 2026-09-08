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కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తు షురూ.. ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన సర్టిఫికెట్లు ఇవే!

ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా నిన్నటి నుండి కొత్త పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది. గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ఈ నెల 16వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అనంతరం 17 నుండి 21వ తేదీ మధ్య వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఏపీ  ఎన్‌టీఆర్‌ భరోసా పెన్షన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పత్రాల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:07 PM IST
కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తు షురూ.. ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన సర్టిఫికెట్లు ఇవే!
Image Credit: AP NTR Bharosa Pension 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తు షురూ.. ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన సర్టిఫికెట్లు ఇవే!
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