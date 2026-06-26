/AP Panchayat Raj Promotions: ఆ శాఖలో ఉద్యోగులకు డిప్యూటీ సీఎం బంపర్ ఆఫర్.. భారీగా పదోన్నతులుకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

AP Panchayat Raj Promotions List: ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పదోన్నతుల ప్రక్రియలో మరో కీలక అడుగు ముందుకు పడింది.
డీడీఓలుగా 42 మంది ఎంపీడీఓలు
డిపార్ట్మెంటల్ ప్రమోషన్ కమిటీ (DPC) తాజాగా 42 మంది మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ల (MPDO) సీనియారిటీ జాబితాను ఆమోదించింది. వీరందరికీ త్వరలోనే డిస్ట్రిక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్లు(DDO)గా ప్రమోషన్ లభించనుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఈ శాఖలో పదోన్నతులు భారీగా జరగడం ఆ శాఖ ఉద్యోగులకు ఆనందంలో ముంచెత్తుతుంది.
అయితే గత పదేళ్ల కాలంలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ప్రమోషన్లు ఇవ్వడం ఇదే మొదటిసారి అని అధికారులు వెల్లడించారు. అంతకుముందు కూడా ఇదే శాఖలో దాదాపు 10,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం పదోన్నతులు కల్పించింది.
పంచాయితీ రాజ్ ఉద్యోగుల హర్షం..
ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ పదోన్నతులు తమలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయని, గ్రామీణాభివృద్ధి పనులను మరింత వేగవంతం చేయడానికి దోహదపడతాయని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
డిప్యూటీ సీఎం సీరియస్ రివ్యూ..
మరోవైపు వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కాంతిలాల్ దండే, కమిషనర్ కృష్ణ తేజ్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కీలక సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజారోగ్య పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పలు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల్లోని ముఖ్యాంశాలు..
పారిశుధ్యానికి తొలి ప్రాధాన్యత.. గ్రామ పంచాయతీలన్నీ అప్రమత్తంగా ఉంటూ పారిశుధ్య నిర్వహణను పక్కాగా చేపట్టే విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
దోమల నివారణ: దోమల నియంత్రణ కోసం గ్రామాల్లో క్రమం తప్పకుండా ఫాగింగ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి. ఎక్కడా నీరు నిల్వ ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి.
సురక్షిత తాగునీరు: తాగునీటి నాణ్యత పరీక్షలను నిరంతరం నిర్వహించడంతో పాటు, పైప్లైన్ లీకేజీలను తక్షణమే అరికట్టాలి.
ఫ్రైడే - డ్రైడే: ప్రతివారం "ఫ్రైడే - డ్రైడే" కార్యక్రమాన్ని విధిగా, సక్రమంగా అమలు చేయాలి.
వ్యర్థాల నిర్వహణ: ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణపై గ్రామీణ ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలి.
నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు!
ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేది లేదని పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను హెచ్చరించారు. అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా జిల్లా, మండల స్థాయిల్లో ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీములను (RRT) సిద్ధంగా ఉంచాలని, అలాగే ప్రత్యేకంగా కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు.
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