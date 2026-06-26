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AP Panchayat Raj Promotions: ఆ శాఖలో ఉద్యోగులకు డిప్యూటీ సీఎం బంపర్ ఆఫర్.. భారీగా పదోన్నతులుకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

AP Panchayat Raj Promotions List: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఆ శాఖ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో భారీగా పదోన్నతులు లభిస్తున్నాయి.  42 మంది ఎంపీడీవోలకు జిల్లా అభివృద్ధి అధికారులు (డీడీఓ)గా ప్రమోషన్ దక్కించుకోనున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 26, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:11 PM IST
AP Panchayat Raj Promotions: ఆ శాఖలో ఉద్యోగులకు డిప్యూటీ సీఎం బంపర్ ఆఫర్.. భారీగా పదోన్నతులుకి గ్రీన్ సిగ్నల్!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఆ శాఖలో ఉద్యోగులకు డిప్యూటీ సీఎం బంపర్ ఆఫర్.. భారీగా పదోన్నతులుకి గ్రీన్ సిగ్నల్!
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