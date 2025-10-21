English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pensions: ఈ ఒక్క పని చెయ్యకపోతే.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ కట్.. వెంటనే అదేంటో తెలుసుకోండి..!

Pensions: ఈ ఒక్క పని చెయ్యకపోతే.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ కట్.. వెంటనే అదేంటో తెలుసుకోండి..!

Pensions New Rules In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెన్షన్స్ గురించి సరికొత్త విషయాలను తెలియజేసింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం..పింఛన్‌లను తిరిగి పరిశీలించే ప్రక్రియను ప్రారంభమయ్యింది. ఇందువలన కొంతమందికి పెన్షన్లు కట్ అవ్వనున్నాయి. ఇంతకీ ఎవరికి అలా జరగనుంది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 21, 2025, 11:04 AM IST

Pensions: ఈ ఒక్క పని చెయ్యకపోతే.. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ కట్.. వెంటనే అదేంటో తెలుసుకోండి..!

Pensions In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పింఛన్‌లను తిరిగి పరిశీలించే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా దివ్యాంగులు.. ఆరోగ్య కేటగిరీ పింఛన్ల విషయంలో అవకతవకలు జరిగాయని ఫిర్యాదులు రావడంతో.. కొత్త ప్రభుత్వం ఈ అంశంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. గతంలో అర్హత లేని వారు కూడా పింఛన్‌లు పొందుతున్నారని గుర్తించి..ఇప్పుడు అర్హులైన వారికి మాత్రమే ప్రయోజనం అందేలా చర్యలు చేపట్టింది.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో పింఛన్ పంపిణీ వ్యవస్థలో కొన్ని తప్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కొంతమంది అర్హత లేని వారు కూడా దివ్యాంగుల పింఛన్ పొందుతున్నారని తేలింది. అందుకే ప్రభుత్వం ఈసారి ప్రతి దివ్యాంగుడి వైకల్యం శాతం నిజంగా 40% పైగా ఉందా లేదా అన్నది వైద్యపరంగా నిర్ధారించాలని నిర్ణయించింది. దీనికోసం జిల్లా వారీగా వైద్య బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

అర్హత లేని వ్యక్తులకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నోటీసులు ఇచ్చింది. అయితే.. మానవీయ దృక్పథంతో ప్రభుత్వం వారికి మరో అవకాశం ఇచ్చింది. మళ్లీ వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని తమ అర్హతను నిరూపించుకునే అవకాశం కల్పించింది. గ్రామ.. వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది, డీఆర్‌డీఏ అధికారులు ఈ వివరాలను సంబంధిత పింఛనుదారులకు తెలియజేస్తున్నారు.

Andhra Pradesh Pension Latest Update: వైద్య పరీక్షలు ప్రతి బుధవారం, గురువారం, శుక్రవారం రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్నాయి. రోజుకు సగటున 100 నుంచి 130 మంది వరకు పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నారు. పరీక్షలు ‘జంబ్లింగ్ పద్ధతిలో’ జరుగుతున్నాయి అంటే.. ఎవరు గతంలో ఎక్కడ పరీక్ష చేయించుకున్నారో.. ఈసారి వేరే ఆసుపత్రిలో చేయించుకోవాలి. 

వైద్య బృందాలు ప్రతి అభ్యర్థి వైకల్యం శాతాన్ని ఖచ్చితంగా పరిశీలించి నివేదికలు తయారు చేస్తున్నాయి. 40% కంటే తక్కువ వైకల్యం ఉన్నవారి పింఛన్‌లు రద్దు చేస్తారు. అయితే..వారు 60 ఏళ్లు దాటినట్లయితే, వారికి వృద్ధాప్య పింఛన్ మంజూరు చేస్తారు. అన్ని వివరాలను గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపిస్తారు.

Government Pension Verification Rules: పరీక్షలు.. పత్రాల ధృవీకరణ ప్రక్రియ మూడు నెలల వరకు కొనసాగనుంది. దీని తర్వాతే తుది జాబితా సిద్ధమవుతుంది. ఈ విధానం ద్వారా నిజమైన అర్హులైన పింఛనుదారులు మాత్రమే ప్రభుత్వ సహాయం పొందుతారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

వైద్య పరీక్షలకు హాజరుకాని వారు లేదా పత్రాలు సమర్పించని వారు పింఛన్ కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నోటీసు అందుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ సమయానికి హాజరు కావడం చాలా ముఖ్యం.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Pension New RulesAndhra Pradesh Pension Latest UpdateAP Disability Pension ReassessmentAP Pension Eligibility CheckAP Government Pension Verification

