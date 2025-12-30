AP Pension Survey: పెన్షన్ దారులకు ప్రభుత్వం అలర్ట్..త్వరలోనే ఏపీలో మరో సర్వే..ఏం చేయనున్నారంటే?

AP Pension Survey IVRS: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పింఛన్ల పంపిణీ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 'ఎన్టీఆర్ భరోసా' పింఛన్ పథకం అమలుపై క్షేత్రస్థాయిలో నిజానిజాలను తెలుసుకోవడానికి కూటమి సర్కార్ ఐవీఆర్ఎస్ (IVRS) విధానంలో ఒక భారీ సర్వేను నిర్వహించబోతున్నారు. కేవలం అనర్హులను ఏరివేయడమే కాకుండా, పింఛన్ల తొలగింపుపై జరుగుతున్న రాజకీయ ప్రచారాలకు చెక్ పెట్టడం కూడా ఈ సర్వే ప్రధాన ఉద్దేశం.
సర్వే ఎలా జరుగుతుంది?
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పింఛన్ లబ్దిదారులందరికీ ప్రభుత్వం నుండి నేరుగా ఫోన్ కాల్ వస్తుందట. ఇది ఒక ఆటోమేటెడ్ కాల్. అందులో పింఛన్ పంపిణీకి సంబంధించి లబ్దిదారులను మూడు ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారట.
ఆ మూడు ప్రశ్నలు ఇవే ఉండొచ్చని అంచనా..
1) ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ పంపిణీలో ఎవరైనా డబ్బులు ఆశిస్తున్నారా లేదా అవినీతి ఉందా?
2) ప్రతి నెలా 1వ తేదీన పింఛన్ మీ ఇంటి వద్దకే అందుతోందా?
3) పింఛన్ అందించే సచివాలయ అధికారి లేదా వాలంటీర్ ప్రవర్తన సంతృప్తికరంగా ఉందా?
పైన చెప్పిన ప్రశ్నలకు సమాధానం 'అవును/బాగుంది' అయితే 1 నొక్కాలి. 'లేదు/బాగోలేదు' అయితే 2 నొక్కాలి. ఈ విధంగా పెన్షన్ సర్వే పూర్తి కానుంది.
లబ్దిదారులు ఇచ్చే సమాధానాలను ప్రభుత్వం అత్యంత సీరియస్గా తీసుకోనుంది. ఒకవేళ అవినీతి జరుగుతోందని లేదా ఇంటి వద్ద పింఛన్ ఇవ్వడం లేదని ఫిర్యాదులు వస్తే, సంబంధిత సచివాలయ ఉద్యోగులపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. పింఛన్ల సంఖ్యను తగ్గించారనే విమర్శలకు ఈ సర్వే ద్వారా ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇవ్వనుంది. ఎంతమందికి పింఛన్ అందుతుందో డేటా రూపంలో తేలిపోనుంది.
లబ్దిదారులకు సూచన
ఈ సర్వే ద్వారా కొత్త ఏడాదిలో పింఛన్ పంపిణీ విధానంలో ప్రభుత్వం మరిన్ని కీలక మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి లబ్దిదారులు తమకు వచ్చే ఫోన్ కాల్స్ను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, వాస్తవ పరిస్థితులను బట్టి సరైన సమాధానాలు చెప్పాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
