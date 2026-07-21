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నేడు ‘తల్లికి వందనం’ డబ్బులు విడుదల.. ఏపీ పోలీసుల భారీ హెచ్చరిక

విద్యార్థులను క్రమం తప్పకుండా విద్యాలయాలకు రావడంతో విద్యార్థుల అభ్యున్నతి కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహం అందించేందుకు వారి తల్లులకు తల్లికి వందనం పేరిట రూ.13 వేలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రేపు తల్లికి వందనం డబ్బులు విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పోలీసులు పూర్తి అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ డబ్బుల విడుదల సందర్భంగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ప్రజలు అప్రమత్తం ఉండాలని ఏపీ పోలీసులు చెబుతున్న సూచనలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 22, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:16 AM IST
నేడు ‘తల్లికి వందనం’ డబ్బులు విడుదల.. ఏపీ పోలీసుల భారీ హెచ్చరిక

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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నేడు ‘తల్లికి వందనం’ డబ్బులు విడుదల.. ఏపీ పోలీసుల భారీ హెచ్చరిక
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