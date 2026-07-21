/నేడు ‘తల్లికి వందనం’ డబ్బులు విడుదల.. ఏపీ పోలీసుల భారీ హెచ్చరిక

Cyber Fraud: విద్యార్థులను క్రమం తప్పకుండా విద్యాలయాలకు రావడంతో విద్యార్థుల అభ్యున్నతి కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహం అందించేందుకు వారి తల్లులకు తల్లికి వందనం పేరిట రూ.13 వేలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రేపు తల్లికి వందనం డబ్బులు విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు పూర్తి అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ డబ్బుల విడుదల సందర్భంగా సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ప్రజలు అప్రమత్తం ఉండాలని ఏపీ పోలీసులు చెబుతున్న సూచనలు తెలుసుకుందాం.
లక్షలాది మంది విద్యార్థుల తల్లుల అకౌంట్లలో రూ.13,000 జమ కానుండడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు నకిలీ లింకులు పంపుతారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆ నకిలీ లింకులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీస్ అధికారులు సూచించారు. రాష్ట్రంలోని పేద విద్యార్థుల తల్లులకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘తల్లికి వందనం’ పథకం నిధుల పంపిణీ ప్రక్రియ రేపటి (జులై 22) నుంచి ప్రారంభం కానుండగా.. ఒకటి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13 వేల చొప్పున నగదు జమ కానుంది. ఈ నెల 22 నుంచి 24వ తేదీల లోపు దశలవారీగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నేరుగా ఈ నిధులు చేరనుండడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు బురిడీ కొట్టే అవకాశం ఉంది.
డబ్బుల విడుదల సందర్భంగా అదనుగా సైబర్ నేరగాళ్లు ‘తల్లికి వందనం’ పేరుతో పంపిణీ చేసే అనుమానాస్పద లింకులు పంపే అవకాశం ఉందని.. వాటి పట్ల లబ్ధిదారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు సూచించారు. 'మీ ఖాతాలో డబ్బులు పడాలంటే ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి' లేదా 'వెంటనే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి' అంటూ మొబైల్ ఫోన్లకు వచ్చే ఫేక్ మెసేజ్లను నమ్మరాదని చెప్పారు. నమ్మి మోసపోవద్దని హెచ్చరించారు. అపరిచిత వ్యక్తులు పంపించే ఆ లింకును క్లిక్ చేస్తే అకౌంట్లలో ఉన్న సొమ్ము మొత్తం సైబర్ దొంగల పాలయ్యే ప్రమాదం ఉందని ఏపీ పోలీసులు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
పోలీస్ అధికారుల కీలక సూచనలు
==> మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్, ఏటీఎం పిన్, ఆధార్ నంబర్, ముఖ్యంగా ఓటీపీల వివరాలను ఎవరితోను పంచుకోరాదు.
==> నకిలీ లింకులు నమ్మొద్దు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పంపే ఎటువంటి లింకులపైనా క్లిక్ చేయకూడదు.
==> తల్లికి వందనం పథకం నిధుల జమలో ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఉంటే ఆందోళన చెందకుండా నేరుగా మీ గ్రామ/ వార్డు సచివాలయాన్ని లేదా స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయులను కలిసి నివృత్తి చేసుకోవాలి.
==> తల్లికి వందనం పథకంపై లబ్ధిదారులు ఎవరూ దళారులను నమ్మవద్దని, ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రక్రియ ద్వారానే పారదర్శకంగా నగదు బదిలీ జరుగుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.