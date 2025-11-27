Police Department Jobs: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త..పోలీసు శాఖలో 11,639 ఖాళీలు.. 6 వారాల్లో నోటిఫికేషన్ రెడీగా ఉండండి?!

AP Police Notification 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. రాష్ట్ర పోలీసు శాఖలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. పోలీసు శాఖలోని వివిధ క్యాడర్లలో మొత్తం 11,639 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని, ఈ ఖాళీల భర్తీ విషయంలో వచ్చే ఆరు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టు బుధవారం (నవంబర్ 26) రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్సింగ్ ఠాకుర్, జస్టిస్ చల్లా గుణరంజన్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పోలీసు శాఖలోని ఖాళీల భర్తీపై తీసుకున్న నిర్ణయానికి సంబంధించిన స్థాయి నివేదికను సమర్పించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS), హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఆరు వారాలకు వాయిదా వేసింది.
విచారణ వివరాలు
పోలీసు శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని కోరుతూ గత ఏడాది హెల్ప్ ది పీపుల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ కీతినీడి అఖిల్ శ్రీగురుతేజ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అందిన సమాచారం ప్రకారం అప్పట్లో 19,999 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నట్లు పిల్లో తెలిపారు. ఈ అంశంపై హైకోర్టు సుమోటోగా కూడా స్వీకరించింది.
కోర్టులో ప్రభుత్వ తరపు స్పెషల్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ (SGP) ప్రణతి వాదనలు వినిపిస్తూ, ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 11,639 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని అంగీకరించారు. ఈ ఖాళీలను ప్రాధాన్యత క్రమంలో భర్తీ చేసేందుకు అనుమతివ్వాలని కోరుతూ డీజీపీ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 29న హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి లేఖ రాశారని, దానిపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉందని కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ వాదనల నేపథ్యంలోనే హైకోర్టు తాజాగా ఈ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
