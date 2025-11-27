English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Police Department Jobs: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త..పోలీసు శాఖలో 11,639 ఖాళీలు.. 6 వారాల్లో నోటిఫికేషన్ రెడీగా ఉండండి?!

Police Department Jobs: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త..పోలీసు శాఖలో 11,639 ఖాళీలు.. 6 వారాల్లో నోటిఫికేషన్ రెడీగా ఉండండి?!

AP Police Notification 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. రాష్ట్ర పోలీసు శాఖలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. పోలీసు శాఖలోని వివిధ క్యాడర్లలో మొత్తం 11,639 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని, ఈ ఖాళీల భర్తీ విషయంలో వచ్చే ఆరు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టు బుధవారం (నవంబర్ 26) రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 27, 2025, 05:15 PM IST

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
7
horoscope
Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!
6
Sale Note Get Lakhs
Old Note Sale: పాత 5 రూపాయల నోటు ఉంటే జాక్‌పాట్‌.. రూ.4 లక్షలు పొందే ఛాన్స్‌!
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
7
Shani Dev
Saturn Effect: సక్రమ మార్గంలోకి శని.. మరో 24 గంటల్లో ఈ రాశులవారు కుబేరులు కాబోతున్నారు!
Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
7
Megastar Chiranjeevi
Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Police Department Jobs: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త..పోలీసు శాఖలో 11,639 ఖాళీలు.. 6 వారాల్లో నోటిఫికేషన్ రెడీగా ఉండండి?!

AP Police Notification 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. రాష్ట్ర పోలీసు శాఖలో భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. పోలీసు శాఖలోని వివిధ క్యాడర్లలో మొత్తం 11,639 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని, ఈ ఖాళీల భర్తీ విషయంలో వచ్చే ఆరు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని హైకోర్టు బుధవారం (నవంబర్ 26) రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ధీరజ్‌సింగ్‌ ఠాకుర్‌, జస్టిస్‌ చల్లా గుణరంజన్‌తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పోలీసు శాఖలోని ఖాళీల భర్తీపై తీసుకున్న నిర్ణయానికి సంబంధించిన స్థాయి నివేదికను సమర్పించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS), హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను ఆరు వారాలకు వాయిదా వేసింది.

విచారణ వివరాలు
పోలీసు శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని కోరుతూ గత ఏడాది హెల్ప్‌ ది పీపుల్‌ ఛారిటబుల్‌ ట్రస్ట్‌ మేనేజింగ్‌ ట్రస్టీ కీతినీడి అఖిల్‌ శ్రీగురుతేజ హైకోర్టులో పిల్ దాఖలు చేశారు. సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అందిన సమాచారం ప్రకారం అప్పట్లో 19,999 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నట్లు పిల్‌లో తెలిపారు. ఈ అంశంపై హైకోర్టు సుమోటోగా కూడా స్వీకరించింది.

కోర్టులో ప్రభుత్వ తరపు స్పెషల్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్ (SGP) ప్రణతి వాదనలు వినిపిస్తూ, ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 11,639 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని అంగీకరించారు. ఈ ఖాళీలను ప్రాధాన్యత క్రమంలో భర్తీ చేసేందుకు అనుమతివ్వాలని కోరుతూ డీజీపీ ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 29న హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి లేఖ రాశారని, దానిపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉందని కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ వాదనల నేపథ్యంలోనే హైకోర్టు తాజాగా ఈ కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Also Read: Girija Oak: "ఒక రాత్రికి నీ రేటు ఎంత" ప్రముఖ నటి సంచలన ప్రకటన..నేషనల్ క్రష్ మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్!

Also Read: OnePlus Ace 6: ఒన్‌ప్లస్ నుంచి మరో సరికొత్త ఫోన్..9000mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో సూపర్ ఫీచర్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Andhra PradeshPolice Department JobsAP police department JobsJob vacancies in AP police departmentAP Police Notification 2026

Trending News