AP Police: దీపావళి వెలుగుల్ని నింపిన ఏపీ పోలీసులు.. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..?

Three Students Missing: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకేసారి ముగ్గురు విద్యార్థులు అదృశ్యమయ్యారనే వార్త కలకలం రేపింది. ఏం జరిగింది? ఎవరు కిడ్నాప్ చేశారోనని పోలీస్ శాఖ ఉలిక్కిపడింది. ఒకే గురుకుల పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థులు తప్పిపోవడంపై చర్చనీయాంశమైంది. ఇది తీవ్రంగా పరగణించిన ఏపీ పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. టీమ్లుగా వేర్వేరుగా రంగంలోకి ప్రత్యేక బృందాలు కొన్ని గంటల్లో విద్యార్థులను క్షేమంగా పట్టుకున్నారు. డ్రోన్ వినియోగం ద్వారా విద్యార్థులు ఎక్కడ ఉన్నారనేది తేలింది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని తిరువూరులో ఉన్న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకులంలో ఒకేసారి ముగ్గురు విద్యార్థులు కనిపించకుండాపోయారు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు తిరువూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని రంగంలోకి దిగారు. విద్యార్థుల ఆచూకీ కోసం 10 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి విస్తృతంగా పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. రాత్రంతా నిద్ర మానేసి పట్టణమంతా పోలీసులు, పిల్లల బంధువులు, హాస్టల్ యాజమాన్యం గాలించింది. గంటల తరబడి అన్వేషణ చేసినా ఆ ముగ్గురు చిన్నారుల ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో ఈ కేసు పోలీసులకు పెద్ద సవాల్గా మారింది.
ఈ క్రమంలోనే డ్రోన్లను రంగంలోకి దింపారు. దీపావళి పండుగ రోజు కూడా గాలించారు. అయితే ఆదివారం ఉదయం తిరువూరు లక్ష్మీపురం రోడ్ వద్ద బ్రిడ్జి కింద డ్రోన్ సహాయంతో విస్తృతంగా గాలించగా విద్యార్థుల జాడ కనిపించింది. విజయవాడ వెళ్లే రోడ్డులోని హై లెవెల్ బ్రిడ్జి కింద ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో విద్యార్థుల కుటుంబసభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకుని కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు.
పిల్లల్ని చూడగానే తల్లిదండ్రులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ముగ్గురు విద్యార్థులను తిరిగి తమ వద్దకు చేర్చిన పోలీసులు ఆ కుటుంబాల్లో దీపావళి వెలుగుల్ని నింపారు. విద్యార్థుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు కష్టపడి పని చేసి గంటల వ్యవధిలో గుర్తించారు. పోలీసులకు ప్రత్యేకంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చిన్నారుల ప్రాణాలను కాపాడిన తిరువూరు పోలీసులను ఉన్నత అధికారులు అభినందించారు.
