AP POLYCET 2026: ఏపీ పాలిసెట్ రిజల్ట్స్.. 91.37 శాతం పాస్, ఈసారి కూడా అమ్మాయిలదే హవా!

AP POLYCET 2026 Results Released: 2026 మే 5వ తేదీ ఏపీ పాలిసెట్ 2026 పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. 1,63,008 మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరుకాక 1,48, 950 మంది పాసయ్యారు. మొత్తంగా 91.37 ఉత్తీర్ణత శాతం సాధించారు. అందులో అమ్మాయిలదే హవా.93.57 శాతం పాస్ అయ్యారు. ఏపీ పాలిసెట్ పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్లో https://polycetap.ap.gov.in/Default.aspx తమ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతే కాదు వాట్సాప్లోని మనమిత్ర యాప్ లో కూడా 'Hi' అని 9552300009 కి పంపిస్తే మీ ఫలితాలు స్క్రీన్ పై కనిపిస్తాయి. ఇక ఏపీ పాలీసెట్ పరీక్షల్లో అల్లూరి సీతారామరాజు 99.11%, పోలవరం 95.46%, పార్వతీపురం మన్యం 93.45% ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. ఏపీ పాలిసెట్ పరీక్ష ఫలితాలను ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు మంత్రి నారా లోకేష్ విడుదల చేశారు. వీరందరికీ ఆయన అభినందించారు.
ఏపీ పాలిసెట్ ర్యాంక్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటెక్నిక్ పరీక్ష ప్రవేశ పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://polycetap.ap.gov.in/Default.aspx ఓపెన్ చేసి అందులో వారి హాల్ టికెట్ నెంబర్ నమోదు చేయాలి. ఇక్కడ 'వ్యూ ర్యాంక్ కార్డ్' ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకుంటే మీ స్క్రీన్ పైన మీరు పొందిన స్కోర్స్ కనిపిస్తాయి. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఏపీ పాలిటెక్నిక్ ప్రవేశ పరీక్షలు డిప్లొమా కోర్సులో ప్రవేశాలకు గాను రాస్తారు. దీనిలో మంచి స్కోర్ కార్డు లభిస్తే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు, సెకండ్ షిఫ్ట్ పాలిటెక్నిక్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో కూడా అర్హత సాధిస్తారు. పదో తరగతి పాస్ అయిన వెంటనే ఈ పాలిటెక్నిక్ ప్రవేశ పరీక్ష రాస్తారు. ఇక అతి త్వరలో కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభం కానుంది. సివిల్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్ ఇతర డిప్లొమా కోర్సులు కూడా పూర్తి చేయవచ్చు.
