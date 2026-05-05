AP POLYCET 2026: ఏపీ పాలిసెట్‌ 2026 ఫలితాలు విడుదల.. నిమిషాల్లో రిజల్ట్స్ చూసుకోండిలా! డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే!

AP POLYCET 2026 Results Announced: ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిసెట్ 2026 సంబంధించిన ఫలితాలు ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు మంత్రి లోకేష్ విడుదల చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,63,008 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాస్తే 1,48,950 మంది క్వాలిఫై అయ్యారని ఆయన ట్విట్ చేశారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్లో https://polycetap.ap.gov.in/Default.aspx ఓపెన్ చేసి స్క్రీన్ పై హాల్ టికెట్ నెంబర్‌తో మీరు క్షణాల్లో ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 5, 2026, 11:07 AM IST

AP POLYCET 2026 Results Announced:ఎట్టకేలకు ఏపీ పాలిసెట్ 2026 సంబంధించిన ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈరోజు ఉదయం స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిసెట్ 2026 ఫలితాలు విడుదల చేసింది. పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ రాసిన అభ్యర్థులు వెంటనే స్కోరు కార్డ్స్ కూడా ఆన్‌లైన్ లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు ఉదయం మంత్రి లోకేష్ 10 గంటల సమయంలో ఈ ఫలితాలను విడుదల చేశారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://polycetap.ap.gov.in/Default.aspx నుంచి ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వివిధ రకాల పాలిటెక్నిక్ కోర్సులో ప్రవేశానికి గాను ఈ పాలిసెట్ ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

ప్రతి ఏడాది డిప్లొమా ప్రోగ్రాంలో ప్రవేశాలకు గాను ఈ పాలీసెట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. దీంతో వివిధ రకాల ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్, ప్రైవేటు, సెకండ్ షిఫ్టు పాలిటెక్నిక్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో ప్రవేశాలకు అర్హత సాధిస్తారు. పదో తరగతి పాసైన వెంటనే ఈ పాలిటెక్నిక్ ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా కాలేజీలో అడ్మిషన్ లభిస్తుంది. ప్రధానంగా హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్, క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, డి ఫార్మసీ వంటి వాటిల్లో అడ్మిషన్ పొందవచ్చు. ఈ పాలిసెట్ ఏపీ పరీక్ష ఏప్రిల్ 25, 2026లో నిర్వహించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫలితాలను ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేశారు. ప్రధానంగా ఈ పాలిటెక్నిక్ ప్రవేశ పరీక్షలో మ్యాథ్స్చ ఫిజిక్స్చ కెమిస్ట్రీ సిలబస్ సంబంధించిన ప్రశ్నల ను అడిగారు. 

అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఈ పాలిటెక్నిక్ గ్రామ్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో అభ్యర్థి పేరు, హాల్ టికెట్ నంబరు, సబ్జెక్టులవారీగా మార్కులు, మొత్తం మార్కులు, ర్యాంక్ క్వాలిఫైయింగ్ స్టేటస్‌ ఇతర వివరాలు ఉంటాయి. 

 ఏపీ పాలిసెట్ 2026 కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ఇలా.. 
ఏపీ పాలీసెట్ రిజల్ట్స్ విడుదలైన వెంటనే కౌన్సెలింగ్ కూడా త్వరలో ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో ప్రధానంగా సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, ఎంట్రీ, సీట్ అలాట్మెంట్, కాలేజ్ రిపోర్టింగ్ వంటివి ఉంటాయి. ప్రధానంగా ర్యాంకు, రిజర్వేషన్, సీట్ల లభ్యత ఆధారంగా జరుగుతుంది.

ఈ పాలిసెట్ లో క్వాలిఫై చెందిన అభ్యర్థి సివిల్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్, ఆటోమొబైల్ ఇంజినీరింగ్, ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్, ఫార్మసికి సంబంధించిన డిప్లొమా కోర్సులు చేయవచ్చు. ఈ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వెంటనే టెక్నికల్‌గా కెరీర్ కూడా ప్రారంభించవచ్చు. కావాలంటే అభ్యర్థులు బీటెక్ ప్రోగ్రాం లో కూడా ప్రవేశాలకు అనుమతి లభిస్తుంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

