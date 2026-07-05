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AP Rain Alert: ఏపీ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్..రాబోయే 24 గంటల్లో అల్లకల్లోలం..విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కీలక సూచనలు!

AP Heavy Rain Alert: వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం అదే ప్రాంతంలో స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో రానున్న 24 గంటల్లో వాతావరణం ఇలా ఉండబోతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 05, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:52 PM IST
AP Rain Alert: ఏపీ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్..రాబోయే 24 గంటల్లో అల్లకల్లోలం..విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కీలక సూచనలు!
Image Credit: Source: Zee TeluguSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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