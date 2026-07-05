/AP Rain Alert: ఏపీ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్..రాబోయే 24 గంటల్లో అల్లకల్లోలం..విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కీలక సూచనలు!

AP Heavy Rain Alert: వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆకాశం మేఘావృతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఒకట్రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది . ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగుల వద్ద నిలబడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
వర్ష సూచన వివరాలు..
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకటి లేదా రెండు ప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అటువైపు అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఈ రోజు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి సాధారణ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక..
"వర్షం పడే సమయంలో ప్రయాణికులు, సాధారణ ప్రజలు రోడ్లపై ఉన్న పెద్ద పెద్ద చెట్లు, పాతబడిన హోర్డింగులు (ప్రకటనల బోర్డులు), విద్యుత్ స్తంభాల కింద నిలబడవద్దు" అని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వాహణ శాఖ తెలియజేసింది.
ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో బలమైన గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున, హోర్డింగులు లేదా చెట్లు విరిగిపడే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఆశ్రయం పొందాలని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అత్యవసర సూచనలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులు, గొర్రెల కాపరులు ఉరుములు పడే సమయంలో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండరాదని హెచ్చరించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook