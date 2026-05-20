/AP Rajya Sabha Elections: ఏపీ నుంచి రాజ్యసభకు అన్నామలై..జనసేన, టీడీపీ లిస్టు కూడా రెడీ..రేపే నోటిఫికేషన్?!

AP Rajya Sabha Nominations 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశకు చేరింది. టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ కూటమి సామాజిక, ప్రాంతీయ సమీకరణాల ఆధారంగా అభ్యర్థులను దాదాపు ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. రేపు (గురువారం) రాజ్యసభ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ జాబితా ఆసక్తి రేపుతోంది.
బీజేపీ నుంచి అన్నామలై ఖరారు?
ఎన్డీఏ కూటమి ఒప్పందంలో భాగంగా ఒక స్థానాన్ని దక్కించుకున్న బీజేపీ.. తమ అభ్యర్థిగా తమిళనాడు బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ నేత కె.అన్నామలై పేరును ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ విషయమై ఇప్పటికే అధిష్ఠానం నుంచి కూటమిలోని భాగస్వామ్య పక్షాలకు స్పష్టమైన సమాచారం అందినట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
టీడీపీ రేసులో ఉన్న సీనియర్లు వీరే..
మిగిలిన మూడు స్థానాల్లో టీడీపీ, జనసేనలు సామాజిక సమీకరణాలకు పెద్దపీట వేయనున్నాయి. టీడీపీ తరఫున పలువురి పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో టీడీపీ తరఫన సిట్టింగ్ ఎంపీగా ఉన్న సానా సతీశ్కు మరోసారి రెన్యూవల్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఎస్సీ వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వాలనుకుంటే టీడీపీ తరఫున వర్ల రామయ్యను ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే బీసీ వర్గానికి ఇవ్వాలనుకుంటే సీనియర్ నేత యనమల రామకృష్ణుడు పేరు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే అదే విధంగా భాష్యం విద్యాసంస్థల అధినేత భాష్యం రామకృష్ణ కూడా టీడీపీ తరఫున రాజ్యసభ సీటు కోసం గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఒకవేళ ముస్లిం మైనారిటీ కోటాలో అవకాశం ఇవ్వాలని భావిస్తే.. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ మైనార్టీ వ్యవహారాల సలహాదారుగా ఉన్న ఎంఏ షరీఫ్ పేరును పరిశీలించవచ్చు.
జనసేన నుంచి ఊహించని ట్విస్ట్!
జనసేన కోటా స్థానానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు పార్టీ సీనియర్ నేత లింగమనేని రమేశ్ పేరు బలంగా వినిపించింది. అయితే, తాజా సమాచారం ప్రకారం రేసులోకి మరో ఇద్దరు అనూహ్యంగా వచ్చారు. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త బండారు నరసింహరావుతో పాటు టాలీవుడ్లో వరుసగా క్రేజీ సినిమాలు తీస్తున్న ఒక ప్రముఖ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ను కూడా జనసేన నుంచి రాజ్యసభకు పంపనున్నారని సమాచారం అందుతోంది.
చివరి నిమిషంలో అధిష్ఠానం పెద్దలు ఏవైనా అనూహ్య నిర్ణయాలు తీసుకుంటే తప్ప.. దాదాపు పైన పేర్కొన్న పేర్లలో నుంచే ఏపీ కూటమి రాజ్యసభ తుది జాబితా వెలువడే అవకాశం ఉందని సమాచారం అందుతోంది.
