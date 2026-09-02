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AP Rural Drinking Water Citizen Charter 2026:గ్రామాల్లో నీటి సమస్యలకు ఇక ఫాస్ట్ సొల్యూషన్.. ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త రూల్స్

AP Rural Drinking Water Citizen Charter 2026: గ్రామాల్లో మంచినీటి సమస్యలకు ఏపీ ప్రభుత్వం చెక్ పెట్టేలా కొత్త సిటిజన్ ఛార్టర్ తీసుకొచ్చింది. నీటి సరఫరా, మోటార్ రిపేర్లు, పైప్‌లైన్ లీకేజీలకు ఫిక్స్‌డ్ టైమ్‌లో పరిష్కారం అందించేలా కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 02, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:37 AM IST
AP Rural Drinking Water Citizen Charter 2026:గ్రామాల్లో నీటి సమస్యలకు ఇక ఫాస్ట్ సొల్యూషన్.. ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త రూల్స్
Image Credit: AP Rural Drinking Water Citizen Charter(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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AP Rural Drinking Water Citizen Charter 2026:గ్రామాల్లో నీటి సమస్యలకు ఇక ఫాస్ట్ సొల్యూషన్.. ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త రూల్స్
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