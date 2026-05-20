/AP: స్కూల్స్ రీఓపెన్ రోజే విద్యార్థులకు రూ.15 వేలు.. జూన్ 19న ఏపీలో మహా పండుగ!

Rs 15000 Cash Transfer on School Reopening Date June 19: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జూన్ 19వ తేదీని విద్యార్థుల పండుగ రోజుగా భావించవచ్చు. ఆ రోజునే ప్రభుత్వం వారి ఖాతాల్లోకి 'తల్లికి వందనం' పథకం కింద రూ.15000 వేలు జమ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, పుస్తకాలు ఇంకా కిట్స్ కూడా అదే రోజు పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. ఇది పేద కుటుంబాల విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగకం.దీనివల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది. చదువు మధ్యలో ఆపేసిన విద్యార్థులు తిరిగి స్కూళ్లలో చేరే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
జూన్ 19న విద్యా రంగంలో ట్రిపుల్ ధమాకా..
గతంలో విద్యా సామాగ్రి పంపిణీ, ఆర్థిక సహాయం అందడంలో విమర్శలు ఉండేవి. ఆ లోపాలను సరిదిద్దుతూ, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం బడులు తెరిచిన మొదటి రోజే విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని వసతులను ఒకే వేదికపై అందించాలని నిర్ణయించింది.
తల్లికి వందనం నగదు జమ..
బడి ప్రారంభమైన మొదటి రోజే అర్హత కలిగిన తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ. 15,000 చొప్పున ‘తల్లికి వందనం’ పథకం నిధులను ప్రభుత్వం నేరుగా జమ చేయనుంది. దీనివల్ల విద్యా సంవత్సరం మొదట్లో తల్లిదండ్రులకు ఎదురయ్యే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
సంపూర్ణ స్టూడెంట్ కిట్ల పంపిణీ విద్యార్థులు తరగతులకు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యేలా మొదటి రోజే విద్యార్థుల చేతుల్లో విద్యా సామాగ్రిని ఉంచనున్నారు.
ఈ కిట్లో ఈ కింద పేర్కొన్న వస్తువులు ఉంటాయి..
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్కులు, మూడు జతల యూనిఫాంలు, స్కూల్ బ్యాగ్, షూస్, సాక్స్
మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీట్ (PTM)..
సాధారణంగా కార్పొరేట్ పాఠశాలల్లో కనిపించే పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ సంస్కృతిని ప్రభుత్వ బడుల్లో కూడా ప్రవేశపెడుతున్నారు. జూన్ 19న నిర్వహించే ఈ మెగా మీటింగ్ ద్వారా పిల్లల భవిష్యత్తు, డిజిటల్ లెర్నింగ్, విద్యా ప్రణాళికలపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు చర్చించనున్నారు.
ప్రయోజనాలు ఇవే..
ఒకే రోజు నిధుల జమ, కిట్ల పంపిణీ, పేరెంట్స్ మీటింగ్ నిర్వహించడం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రతిష్ట కార్పొరేట్ సంస్థలకు సమానంగా పెరగనుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన చదువుతో పాటు, సమయానికి సదుపాయాలు అందుతుండటంతో చేరికల సంఖ్య వేగంగా పెరుగుతోంది. మధ్యలోనే చదువు ఆపేసే పిల్లల సంఖ్య తగ్గి, రాష్ట్రంలో అక్షరాస్యత శాతం గణనీయంగా మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని విద్యా రంగ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ భరోసా, పేద కుటుంబాల్లో విద్యా ప్రమాణాల పట్ల నమ్మకాన్ని రెట్టింపు చేస్తోంది.
