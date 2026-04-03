English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
AP SSC 2026: ముగిసిన పదో తరగతి పరీక్షలు.. ఈనెల 6 నుంచే మూల్యంకనం, ఇదే నెలలో ఫలితాలు!

AP SSC Exams 2026 Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పరీక్షలు ముగిశాయి. మార్చి 16 తేదీన మొదలైన ఈ పది పరీక్షలు నిన్నటితో ముగియడంతో ఈ నెల 6 నుంచి మూల్యంకనం కూడా ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇక పరీక్షలకు అన్ని సబ్జెక్టుల్లో కలిపి 99 శాతానికి పైగా అటెండెన్స్ నమోదయింది. వాల్యుయేషన్‌, ఫలితాల గురించి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:27 AM IST

AP SSC Exams 2026 Updates: 2026 మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పదవ తరగత పరీక్షలు నిన్నటితో ముగిశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 6వ తేదీన మూల్యంకనం కూడా ప్రారంభించనుంది విద్యాశాఖ. ఇక పరీక్షలకు 99 శాతానికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3415 సెంటర్లలో మొత్తం 6,22,152 మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు, 19 వేలకు పైగా ప్రైవేటు విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. అయితే ఈ నెల 6వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు పేపర్ వాల్యుయేషన్ కూడా జరగనుంది. ఏప్రిల్ చివరి వారంలోనే ఏపీ పదోతరగతి పరీక్ష ఫలితాలు కూడా విడుదల చేయడానికి విద్యా శాఖ సన్నద్ధమవుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 2026 మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మొదటి రోజు నిర్వహించారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్లో బోర్డుకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్స్ అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ పదవ తరగతి పరీక్షలు ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు నిర్వహించారు. ఇక ఫలితాలు కూడా విడుదల చేస్తారు. విద్యార్థులు ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://results.bse.ap.gov.in/ చెక్ చేసుకోవాలి.

ఏప్రిల్ 6 నుంచి మూల్యాంకనం..
 ఏప్రిల్ 6వ తేదీ నుంచి జవాబు పత్రాలు మూల్యాంకనం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 16వ తేదీలోపే పూర్తిచేసే అవకాశం ఉంది. మూల్యాంకనం పూర్తయిన వెంటనే ఫలితాల గురించిన ప్రకటన కూడా ఉంటుంది. గత ఏడాది మార్కుల కౌంటింగ్ లో కొన్నితప్పిదాలు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పకడ్బందీగా ఈసారి విద్యాశాఖ ప్రభుత్వం పలు అంశాలపై కీలకంగా ఫోకస్ పెట్టింది. 

పరీక్షల మూల్యాంకనం పూర్తయిన తర్వాత డేటా అప్‌లోడ్ చేయడం కూడా సాంకేతికతను ఉపయోగించనున్నారు. ఏప్రిల్ చివరి వారంలోనే ఏపీ పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల చేయడానికి విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. గత ఏడాది కూడా ఏప్రిల్ 23వ తేదీనే పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి కూడా అదే ఫాలో అవ్వనున్నారు. ఈ మూల్యాంకనం కూడా మూడు రోజుల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది.. కాబట్టి ఈ నెలలోనే ఫలితాలు కూడా విడుదల చేస్తారు. ఏపీ పదవ తరగతి ఫలితాలు https://results.bse.ap.gov.in/ లో విద్యార్థులు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు మనమిత్ర వాట్సాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఫలితాలు ఉంటాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News