  AP SSC Exams 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 10వ తరగతి పరీక్షల టైమ్‌టేబుల్‌.. పీడీఎఫ్‌ ఇలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..!

AP SSC Exams 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 10వ తరగతి పరీక్షల టైమ్‌టేబుల్‌.. పీడీఎఫ్‌ ఇలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..!

AP SSC Exams 2026 Time Table PDF Download: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన టైం టేబుల్ విడుదల చేశారు. పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరవుతున్న విద్యార్థులు బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అధికారిక వెబ్సైట్‌లో bse.ap.gov.in నుంచి టైం టేబుల్ పీడీఎఫ్‌ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు . ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 26, 2026, 02:22 PM IST



AP SSC Exams 2026 Time Table PDF Download: పదో తరగతి పరీక్షలు వచ్చే నెల ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించిన టైం టేబుల్ కూడా సవరించింది విడుదల చేసింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ సందర్శించి విద్యార్థులు సులభంగా PDF రూపంలో డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బోర్డ్‌ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ AP SSC Time Table 2026 పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు bse.ap.gov.in  ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ SSC పరీక్షలు 2026 మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇవి ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ వరకు ఇవి జరగనున్నాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి బోర్డు పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్ కూడా త్వరలో విడుదల చేయనున్నారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోనే విద్యార్థులు హాల్ టికెట్లు కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 2026 కు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు డేట్ షీట్ కూడా సవరించింది. కొత్త టైం టేబుల్ ప్రకారం ఇంగ్లిష్ పరీక్ష తేదీ పోస్ట్‌పోన్‌ అయింది. మార్చి 20వ తేదీకి బదులుగా దీని రీషెడ్యూల్ చేసి మార్చి 21వ తేదీన నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థులు దీన్ని గమనించాలి.

ఏపీ ఎస్‌ఎస్‌సీ టైం టేబుల్ 2026 సబ్జెక్టువారీగా తేదీలు, పరీక్షా సమయాలు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కూడా బోర్డు విడుదల చేసింది. వీటిని జాగ్రత్తగా విద్యార్థులు చదివి గమనించాలి. PDF డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటే ఏ ఇబ్బంది ఉండదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పదవ తరగతి పరీక్షలు వివిధ కేంద్రాలలో నిర్వహిస్తున్నారు . ఏ రోజు ఏ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

AP SSC 2026 Time Table..
2026 మార్చి 16 : ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌ I
2026 మార్చి 18: సెకండ్‌ లాంగ్వేజ్‌
2026 మార్చి 21: ఇంగ్లిష్‌
2026 మార్చి 23: మ్యాథ్స్‌
2026 మార్చి 25: ఫిజికల్‌ సైన్స్‌
2026 మార్చి 28: బయోలాజికల్‌ సైన్స్‌
2026 మార్చి 30: సోషల్‌ స్టడీస్‌
2026 మార్చి 31: ఫస్ట్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌ II(Composite Course)/OSSC మెయిన్‌ లాంగ్వేజ్‌     పపర్‌ I((సంస్కృత‌, అరబిక్‌, పెర్షియన్‌).
2026 ఏప్రిల్‌ 1: OSSC మెయిన్‌ లాంగ్వేజ్‌ పేపర్‌ II(సంస్కృత‌, అరబిక్‌, పెర్షియన్‌)/SSC     Vocationl Course Theory)

అన్ని పరీక్షలు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. అయితే ఇందులో కొన్ని పేపర్స్ మాత్రం ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి ఉదయం 11:30 గంటలకు మధ్యలో నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థులు టైం టేబుల్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అన్ని పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవ్వాలి. ఇక పరీక్ష కేంద్రానికి విద్యార్థులు గంట ముందే చేరుకోవాలి. ముందుగా వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు పడకుండా మీ ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ కు త్వరగా చేరుకోవాలి. 

AP SSC టైం టేబుల్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం.. 
ఏపీ ఎస్‌ఎస్‌సీ అధికారిక బోర్డు వెబ్‌సైట్ https://bse.ap.gov.in/  ఓపెన్ చేసి SSC public examination 2026 ట్యాబ్‌పై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు కొత్తగా ఒక పేజీ పీడీఎఫ్‌ రూపంలో ఓపెన్ అవుతుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. 

 హాల్ టికెట్ విడుదల ఎప్పుడు?
 మరికొన్ని రోజుల్లోనే ఏపీ బోర్డు పదో తరగతి పరీక్షల హాల్ టికెట్ కూడా విడుదల చేస్తుంది. దీని కూడా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోనే పొందుపరుస్తారు. విద్యార్థులు ప్రతిరోజు హాల్ టికెట్ తమతో పాటు పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలి లేకపోతే పరీక్షకు అనుమతించారు.

