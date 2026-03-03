Download AP SSC Hall tickets 2026 Update: ఏపీ పదో తరగతి పరీక్షలు 8 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు హాజరు కానున్నారు. ప్రతిరోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి ఈ పరీక్షలు మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు కొనసాగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డు విద్యార్థులకు కీలక సూచనలు చేసింది. బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నిర్వహించే ఏపీ ఎస్ఎస్సీ పబ్లిక్ పరీక్షలు 2026 మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తారు. అయితే పరీక్షకు వెళ్లే విద్యార్థులు కచ్చితంగా ప్రతిరోజు తమతోపాటు హాల్ టికెట్ తీసుకుని వెళ్లాలి. ఇంకా బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ అయినా https://www.bse.ap.gov.in/ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏపీ పదో తరగతి హాల్టిక్కెట్లు మార్చి మొదటి వారంలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు తమ లాగిన్ ద్వారా హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. అయితే ఈ హాల్ టికెట్లో ప్రిన్సిపాల్ సిగ్నేచర్ కూడా తప్పనిసరిగా సరిచూసుకోవాలి.
హాల్ టికెట్లో విద్యార్థి పేరు, తల్లిదండ్రుల పేరు, క్రమ సంఖ్య, పరీక్షా కేంద్రం చిరునామా వంటివి కూడా ఉంటాయి. దీంతో పాటు మీడియం, టైం టేబుల్ కూడా స్పష్టంగా ఉంటాయి. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే సరిచూసుకొని వెంటనే స్కూల్ యాజమాన్యానికి తెలియజేయాలి. అయితే పరీక్ష కేంద్రానికి గంట ముందు వెళ్లడం ఎంతో ముఖ్యం. లేకపోతే ఇబ్బందుల పాలవుతారు ఐదు నిముషాలు ఆలస్యం అయినా అనుమతిస్తారు. కానీ ముందుగా చేరుకోవాలని బోర్డు సూచిస్తుంది. విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రానికి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు తమతో పాటు గ్యాడ్జెట్లు తీసుకొని వెళ్లకూడదు.
పదో తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించి ఇప్పటికే టైం టేబుల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, పాలిటెక్నిక్ వివిధ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఈ పదో తరగతి మార్కులు ఎంతో ముఖ్యం. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు ఎంతో తీవ్రంగా సన్నద్ధం అవ్వాల్సి ఉంటుంది.
ఏపీ ఎస్ఎస్సీ టైమ్ టేబుల్ 2026..
మార్చి 16వ తేదీ 2026 -ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్
మార్చి 18వ తేదీ -సెకండ్ లాంగ్వేజ్
మార్చి 20వ తేదీ -ఇంగ్లీష్
మార్చి 23 -మ్యాథ్స్
మార్చి 25 -ఫిజికల్ సైన్స్
మార్చి 28 -బయాలజీ
మార్చి 30 -సోషల్
ఏప్రిల్ 1- OSSC
విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన https://www.bse.ap.gov.in/ ఈ టైం టేబుల్ ను పీడీఎఫ్ రూపంలో కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ కాపీని తీసి ఉంచుకోవాలి. ఇక పరీక్షలో కొత్త నియమాలు ఏంటంటే ప్రశ్నాపత్రంలో ఆబ్జెక్టివ్ షార్ట్ ఎస్సే ప్రశ్నలు మాత్రమే ఉంటాయి. సమాధానం కోసం 18 పేజీల బుక్లెట్ మాత్రమే ఇస్తారు.
