English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP SSC 2026: రేపే ఏపీ 10వ తరగతి పరీక్షల హాల్‌టిక్కెట్స్‌ విడుదల.. మూడు విధాలుగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..!

AP SSC 2026: రేపే ఏపీ 10వ తరగతి పరీక్షల హాల్‌టిక్కెట్స్‌ విడుదల.. మూడు విధాలుగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..!

Download AP SSC Hall tickets 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల తేదీలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో బోర్డు రేపు టెన్త్ హాల్ టికెట్లను విడుదల చేయనుంది. ఉదయం 10 నుంచి వెబ్‌సైట్లో విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పిస్తుంది. ప్రధానంగా బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.bse.ap.gov.in/ మనమిత్ర, వాట్సాప్, లీప్ యాప్‌లలోను ఈ అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 4, 2026, 08:52 AM IST

Trending Photos

Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
8
Chandra Grahanam 2026
Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
Lunar Eclipse 2026: చంద్ర గ్రహణం వేళ సంభోగంలో పాల్గొనవచ్చా..?.. ఆ తర్వాత ఏంజరుగుతుందంటే..?
7
Lunar Eclipse 2026
Lunar Eclipse 2026: చంద్ర గ్రహణం వేళ సంభోగంలో పాల్గొనవచ్చా..?.. ఆ తర్వాత ఏంజరుగుతుందంటే..?
Silver Rate Today: యుద్ధం వేళ భారీగా పెరిగిన సిల్వర్ రేట్.. కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలు..!!
5
Gold price update March 2 2026 night 11pm
Silver Rate Today: యుద్ధం వేళ భారీగా పెరిగిన సిల్వర్ రేట్.. కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలు..!!
Chiranjeevi Daughter: దుబాయ్‌లో చిరంజీవి కూతురు.. టెన్షన్ లో మెగా ఫ్యాన్స్.!. ఏకంగా అలాంటి పోస్ట్ పెట్టి మరీ.!.
6
Us Israel strikes on iran
Chiranjeevi Daughter: దుబాయ్‌లో చిరంజీవి కూతురు.. టెన్షన్ లో మెగా ఫ్యాన్స్.!. ఏకంగా అలాంటి పోస్ట్ పెట్టి మరీ.!.
AP SSC 2026: రేపే ఏపీ 10వ తరగతి పరీక్షల హాల్‌టిక్కెట్స్‌ విడుదల.. మూడు విధాలుగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..!

Download AP SSC Hall tickets 2026: మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి అన్ని కార్యాచరణ పూర్తి చేశారు అంతే కాదు టైం టేబుల్ కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించింది బోర్డు. ఇక రేపటి నుంచి అంటే మార్చి 5వ తేదీ నుంచి పదవ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల హాల్ టికెట్లు విద్యార్థులు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బోర్డు రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచనుంది. ఈ హాల్ టికెట్స్ లో అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://www.bse.ap.gov.in/  మాత్రమే కాకుండా మనమిత్ర, వాట్సాప్ లో హాయ్ అని చెప్పి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు లీప్ యాప్‌లోను ఈ అవకాశం ఉంటుంది. . విద్యార్థుల పేరు, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలు నమోదు చేసి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

హాల్ టికెట్లు ఇది రెగ్యులర్, ప్రైవేట్, OSSC, ప్రైవేటు ఒకేషనల్ విద్యార్థులకు కూడా జారీ చేస్తున్నారు. ఇంకా రెగ్యులర్ గా చదివే విద్యార్థుల కోసం స్కూల్ యాజమాన్యం హాల్ టికెట్స్ ను డౌన్‌లోడ్ చేసి అందించనుంది. ప్రైవేట్ విద్యార్థులు మాత్రం అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

ఏపీ ఎస్‌ఎస్‌సీ 2026 ఎగ్జామ్స్ మార్చి 16వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. 2026 ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ వరకు నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక పరీక్షా కేంద్రాలలో నిర్వహించనున్నారు. ఇక హాల్ టికెట్స్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న విద్యార్థి తన పేరు, పుట్టిన తేదీ, స్కూల్ పేరు, ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ సరిగా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలి. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెంటనే మీ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని కలిసి నివృత్తి చేసుకోవాలి. 

ఏపీ ఎస్ఎస్‌సీ హాల్ టికెట్ 2026 డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే విధానం..
పదో తరగతి పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఏపీ బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయినhttps://www.bse.ap.gov.in/ వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ 'ఏపీ ఎస్ఎస్‌సీ హాల్ టికెట్స్ 2026' అనే లింక్ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ మీ యూజర్‌ నేమ్, పాస్‌వర్డ్, క్యాప్చ కోడ్ వెరిఫికేషన్ కూడా నమోదు చేసి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ హాల్ టికెట్‌ను ప్రతి రోజు మీరు పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు స్కూల్ ఐడీ కార్డు కూడా తప్పనిసరి. 

Also Read:  ఏపీ 10వ తరగతి విద్యార్థులకు బోర్డు కీలక సమాచారం.. ఈ లింక్‌తో వెంటనే డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..!

Also Read:  మధ్యాహ్నం కాకముందే మాడు పగిలే ఎండలు.. మరో వారంలో 40 డిగ్రీలు, ఏప్రిల్‌, మే నెలలో హీట్‌వేవ్స్‌..!

పరీక్ష కేంద్రానికి విద్యార్థులు 45 నిమిషాలు ముందుగానే చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముందుగానే మీ పరీక్ష కేంద్రం కూడా ఎంత దూరంలో ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. మొదటి రోజు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండాలని బోర్డు తెలుపుతోంది. ఐదు నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ సమయం ఉన్నా కానీ విద్యార్థులు ముందుగా చేరుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు. తద్వారా పరీక్షలు కూడా సమయానికి రాస్తారు. తమతో పాటు ఎలాంటి గ్యాడ్జెట్స్ కూడా తీసుకురాకూడదు. 

ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఎస్ఎస్‌సీ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించి టైం టేబుల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. పీడీఎఫ్‌ రూపంలో కూడా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. అందులో సరైన గైడ్‌లైన్స్ కూడా జారీ చేశారు. ఇక ప్రతిరోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP SSC Hall TicketsAP SSC Hall Ticket 2026 downloadAP 10th class hall tickets 2026Andhra Pradesh SSC Exams 2026AP SSC public exams March 16

Trending News