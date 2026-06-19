/AP SSC Supply Results 2026: ఏపీ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు వచ్చేశాయి.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే, వెంటనే చెక్ చేసుకోండి!

AP SSC Advanced Supplementary Results 2026 Out: నిన్న జూన్ 18న ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాతి రోజే, ఈరోజు పదవ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను కూడా ప్రకటించారు. అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.bse.ap.gov.in/ లో ఫలితాలు అందుబాటులో ఉన్నట్లు నారా లోకేష్ తెలిపారు. SSC అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాల విడుదల సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ ఏడాది 82.39 శాతం ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కాగా, ఇది గత ఏడాది సాధించిన 76.14 శాతంతో పోలిస్తే 6.25 శాతం ఎక్కువగా ఉందని సమాచారం.
పదవ తరగతి పరీక్షల అనంతరం విద్యార్థులకు కేంద్రీకృత విద్యా సహాయం, వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం కోసం 20 రోజుల ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్లో పాటు మనమిత్ర వాట్సాప్ నంబర్ 95523 00009 ద్వారా లేదా లీప్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చని ఎక్స్ (X) వేదికగా లోకేష్ వివరించారు.
పాస్ అయిన విద్యార్థులను అభినందిస్తూనే, ఈ విజయంలో విద్యార్థులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, పాఠశాల యాజమాన్యాల కృషి కూడా ఉందని మంత్రి లోకేష్ కొనియాడారు. విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తు ప్రయాణంలో ఇలాగే విజయం సాధించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
ఏపీ ఇంటర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్వహించింది. ఈ పరీక్షలు మే 25 నుండి జూన్ 4 వరకు జరిగాయి. అనంతరం జూన్ 8 నుండి 10 వరకు మూడు రోజుల పాటు స్పాట్ వాల్యూయేషన్ ప్రక్రియ జరిగింది.
Happy to announce the results of the SSC Advanced Supplementary Examinations (ASE) – May 2026.
Out of 94,990 students who appeared for the examinations, 78,261 students have successfully passed, achieving an impressive pass percentage of 82.39%—a significant improvement from…
— Lokesh Nara (@naralokesh) June 19, 2026
పదవ తరగతి సప్లిమెంటరీ రాసిన విద్యార్థులు తమ సబ్జెక్టుల వారీగా ఫలితాలను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్సైట్ లో హాల్ టికెట్ నంబర్ ద్వారా ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్ పరీక్షల్లో విఫలమైన విద్యార్థులకు మరో అవకాశం కల్పించేందుకు ఈ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థులు తమ మార్క్స్ మెమోను డౌన్లోడ్ చేసుకుని వివరాలను సరిచూసుకోవాలి.
ఏపీ SSC సప్లిమెంటరీ మార్క్స్ మెమో డౌన్లోడ్ చేసే విధానం:
విద్యార్థులు బీఎస్సీ ఏపీ https://www.bse.ap.gov.in/ (BSEAP) అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి, అక్కడ ఉన్న 'ఏపీ ఎస్ఎస్సి సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ 2026' లింక్ను క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇతర వివరాలను నమోదు చేయాలి. అప్పుడు స్క్రీన్పై ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. మార్క్స్ మెమోను డౌన్లోడ్ చేసుకుని భద్రపరుచుకోవడం మంచిది.
ఈ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ కోర్సుల్లో చేరడానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ తమ మార్కుల పట్ల సంతృప్తి లేని వారు రీకౌంటింగ్ లేదా వెరిఫికేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ త్వరలో విడుదలవుతుంది కాబట్టి, అధికారిక వెబ్సైట్ను గమనిస్తూ ఉండాలి.
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