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AP SSC Supply Results 2026: ఏపీ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు వచ్చేశాయి.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే, వెంటనే చెక్ చేసుకోండి!

AP SSC Advanced Supplementary Results 2026 Out: ఆంధ్రప్రదేశ్ పదవ తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఈరోజు విడుదల చేశారు. ఈ పరీక్షలు రాసినవారు మొత్తం 94,990 మంది విద్యార్థులలో 78,261 మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. దీని ప్రకారం ఈ ఏడాది 82.39 శాతం పాస్ పర్సంటేజ్ నమోదైందని మంత్రి వెల్లడించారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.bse.ap.gov.in/లో  ఫలితాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:31 AM IST
AP SSC Supply Results 2026: ఏపీ 10వ తరగతి సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు వచ్చేశాయి.. డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే, వెంటనే చెక్ చేసుకోండి!
Image Credit: AP SSC Advanced Supplementary Results 2026 Out: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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