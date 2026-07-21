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తల్లికి వందనం నిధులు జమ.. ఖాతాలో రూ.13,000 పడేది రేపే? ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే పైసలు గోవిందా!

ఏపీ 'తల్లికి వందనం' పథకంపై కీలక అప్‌డేట్ వచ్చింది. రేపు ఈ పథకం కింద నిధులను విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. లేదా జూలై 24వ తేదీ లోపు నిధులు జమ అవుతాయి.. ఏపీ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేసే సమయంలో తల్లిదండ్రులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సైబర్ నేరగాళ్లు 'తల్లికి వందనం' పేరుతో అనుమానాస్పద లింకులను మొబైల్‌లకు పంపే అవకాశం ఉంది, కావున వాటిని క్లిక్ చేయవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 21, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:01 AM IST
తల్లికి వందనం నిధులు జమ.. ఖాతాలో రూ.13,000 పడేది రేపే? ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే పైసలు గోవిందా!
Image Credit: Talliki vandanam fake links scam: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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