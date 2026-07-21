/తల్లికి వందనం నిధులు జమ.. ఖాతాలో రూ.13,000 పడేది రేపే? ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే పైసలు గోవిందా!

Talliki vandanam fake links scam: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 'తల్లికి వందనం' పథకాన్ని ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్ చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి అందిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా విద్యార్థుల ఖాతాలో రూ. 13,000 జమ చేయడంతో పాటు, బడి నిర్వహణ కోసం మరో రూ. 2,000 మంజూరు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఇలా ఏడాదికి మొత్తం రూ. 15,000 అందుతాయి. పాఠశాలకు వెళ్లే ప్రతి బిడ్డకు ఈ నిధులు అందుతాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లోకి ఈ నిధులు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) ద్వారా జమ అవుతున్నాయి.
రేపు, అనగా జూలై 22వ తేదీన ఈ నిధులు నేరుగా విద్యార్థుల ఖాతాల్లో జమ కావాల్సి ఉంది. అయితే, మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ నెల 24వ తేదీ లోపు ఈ నిధులు విడుదలవుతాయని నిన్న తల్లిదండ్రులతో జరిగిన 'తల్లికి వందనం' సమావేశంలో తెలిపారు.
ఆ లింకులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి..
'తల్లికి వందనం' పథకం నిధులు రేపు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది లేదా ఈ నెల 24వ తేదీలోపు తల్లుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఈ క్రమంలోనే సైబర్ నేరగాళ్ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశిస్తున్నారు. 'తల్లికి వందనం' పేరుతో వచ్చే అనుమానాస్పద లింకులను క్లిక్ చేయవద్దని వారు సూచిస్తున్నారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెంటనే గ్రామ/వార్డు సచివాలయాలను లేదా పాఠశాలలను సంప్రదించాలని కోరుతున్నారు.
లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి..
మరోవైపు, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళగిరి కొండపనేని టౌన్ షిప్ పార్కులో మంగళగిరి నియోజకవర్గానికి చెందిన 'తల్లికి వందనం' పథకం లబ్ధిదారులతో నిన్న ముఖాముఖి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆర్థిక సాయం ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో ఆయన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థుల నుండి సలహాలు, సూచనలు కూడా స్వీకరించారు. ఈ నెల 22 నుండి 24వ తేదీల మధ్యలో పథకం నిధులు తల్లుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయని ఆయన ప్రకటించారు. ఏపీ ప్రభుత్వం పకడ్బందీగా పనిచేస్తుందని, పాఠశాలల అభివృద్ధి విషయంలో ఇతరులు అసూయ పడేలా చేస్తానని మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఆయన పేర్కొన్నారు.
#TallikiVandanam
మంగళగిరి కొండపనేని టౌన్ షిప్ పార్క్ లో మంగళగిరి నియోజకవర్గ తల్లికి వందనం పథకం లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమం నిర్వహించాను. తల్లికి వందనం పథకం అందుతున్న తీరు, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆర్థిక సాయం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతోందనే విషయాలపై ఆరా తీశాను. విద్యార్థుల తల్లుల… pic.twitter.com/eaEwUUVXjL
— Lokesh Nara (@naralokesh) July 20, 2026
గత ప్రభుత్వం అమలు చేసిన 'అమ్మఒడి' కార్యక్రమానికి కొనసాగింపుగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ 'తల్లికి వందనం' పథకాన్ని ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పథకం ద్వారా ఒకటో తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థుల సంరక్షకులకు ఏటా రూ. 15,000 ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. పాఠశాలకు వెళ్లే ప్రతి బిడ్డ చదువు మధ్యలో ఆగిపోకూడదని, అలాగే తల్లిదండ్రులపై అదనపు ఆర్థిక భారం పడకూడదని కూటమి ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
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