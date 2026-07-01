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Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం డబ్బులు పై కీలక అప్డేట్.. జులై 16 నుంచి 18 వరకు ఖాతాల్లో జమ!

Thalliki Vandanam:ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకానికి సంబంధించిన కీలక ప్రకటన వెలువడింది. ఈ పథకం కింద లబ్ధిదారులకు అందాల్సిన ఆర్థిక సాయాన్ని జులై 16, 17, 18 తేదీల్లో వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 01, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:21 PM IST
Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం డబ్బులు పై కీలక అప్డేట్.. జులై 16 నుంచి 18 వరకు ఖాతాల్లో జమ!
Image Credit: Thalliki Vandanam(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం డబ్బులు పై కీలక అప్డేట్.. జులై 16 నుంచి 18 వరకు ఖాతాల్లో జమ!
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