/Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం డబ్బులు పై కీలక అప్డేట్.. జులై 16 నుంచి 18 వరకు ఖాతాల్లో జమ!

Thalliki Vandanam:శ్రీకాళహస్తిలో నిర్వహించిన టీడీపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, అదే తేదీల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మెగా పేరెంట్స్-టీచర్స్ మీటింగ్ (PTM) కూడా నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఆ సమావేశాల అనంతరం రెండో విడత నిధులను లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేసే ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని వివరించారు.
అంతేకాకుండా, జులై 15 నుంచి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాల గురించి ప్రజలకు వివరించే డోర్ టు డోర్ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను ప్రతి ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని పార్టీ కార్యకర్తలకు సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రతిపక్షాలపై కూడా మంత్రి లోకేశ్ విమర్శలు చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన ఘటనలు, ప్రజలు ఎదుర్కొన్న సమస్యలను ప్రజలకు వివరించే బాధ్యత పార్టీ కార్యకర్తలపై ఉందని అన్నారు. ప్రజలకు వాస్తవాలను తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
'తల్లికి వందనం' పథకం ద్వారా అర్హులైన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. ఈ పథకం వల్ల విద్యార్థుల చదువుకు ప్రోత్సాహం లభించడంతో పాటు కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారం కూడా తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
ఇప్పుడు మంత్రి చేసిన తాజా ప్రకటనతో లబ్ధిదారుల్లో స్పష్టత వచ్చింది. జులై 16 నుంచి 18 మధ్య తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లో నిధులు జమ అవుతాయని వారు ఆశిస్తున్నారు. పథకానికి అర్హులైన వారు తమ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, అవసరమైన పత్రాలు సరిగా ఉన్నాయో లేదో ముందుగానే ఒకసారి పరిశీలించుకోవడం మంచిది.
ప్రభుత్వం ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం నిధుల పంపిణీ పూర్తయితే వేలాది కుటుంబాలు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందనున్నాయి. దీంతో 'తల్లికి వందనం' పథకం మరోసారి రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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