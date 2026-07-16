/తల్లికి వందనం నిధులు జూలై 22న విడుదల.. విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ. 13,000 జమ!

Thalliki Vandanam Release on July 22: తల్లికి వందనం పథకం కోసం ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు, పేరెంట్స్కు ప్రభుత్వం ఒక మంచి వార్త అందించింది. జులై 22వ తేదీన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో నగదు జమ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పథకం కింద ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.13,000 చొప్పున తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. అలాగే మరో రూ.2,000 పాఠశాల నిర్వహణ నిధి కోసం స్కూల్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు. దీనివల్ల మొత్తం 67,47,190 మంది విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా మొత్తం 42,70,802 మంది తల్లుల ఖాతాల్లో రూ. 1,0120.78 కోట్లు జమ చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం వివరించింది.
ఈ తల్లికి వందనం నిధులు జూలై 10వ తేదీన తల్లుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారని వార్తలు వచ్చాయి.. అయితే జూలై మూడో వారంలోనే ఈ నిధులు విడుదల చేస్తామని గత మీడియా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా తెలిపారు. ఈ పథకం నిధులు పొందాలంటే ముందుగానే ఈ-కేవైసీ వంటి పనులను పూర్తి చేసుకోవాలి. అలా చేసిన వారికి మాత్రమే నిధులు మంజూరు అవుతాయి. ఒకటో తరగతి నుండి ఇంటర్ చదువుతున్న ఏపీ విద్యార్థులకు ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ. 13,000 అందుతాయి. అలాగే, విద్యార్థుల హాజరు శాతం 75 శాతం పైన ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ నిధులు లభిస్తాయి. జూలై 16 లేదా 17, 18 తేదీల్లోనే నిధులు జమ చేస్తామని మంత్రి లోకేష్ మీడియా సమావేశంలో చెప్పారు. తాజాగా ఈ నిధులు జూలై 22వ తేదీన మంజూరు అవుతున్నాయి. 24వ తేదీన మెగా పేరెంట్స్ మీటింగ్ జరగనుంది..
దీనికి ముందుగా ఈ నిధులు అందుతాయని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. అనుకున్న విధంగానే రెండు రోజులు ముందుగా ఈ నిధులు విడుదల అవుతున్నాయి. ఇక మీ అర్హతను అధికారిక వెబ్సైట్ https://bm-sgsw.ap.gov.in/BM/Schemeout లో ఓపెన్ చేసి తనిఖీ చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ బ్యాంక్ ఖాతాకు లింక్ అయి ఉండాలి. ఆధార్లో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వాటిని సరిదిద్దుకోవడం తప్పనిసరి. ప్రతి విద్యార్థికి ఆర్థిక చేయూత అందించడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది, దీనివల్ల తల్లిదండ్రులపై అదనపు భారం పడకుండా విద్యార్థుల చదువుల కోసం ఖర్చులను తగ్గించవచ్చని ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. మొదటి రోజే పాఠశాలల ద్వారా నిధులు విడుదలవుతాయని భావించినప్పటికీ, కొన్ని కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతూ వచ్చింది..కానీ ప్రస్తుతం జూలై 22వ తేదీన తల్లికి వందనం నిధులు మంజూరు అవుతున్నాయి.
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