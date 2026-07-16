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తల్లికి వందనం నిధులు జూలై 22న విడుదల.. విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ. 13,000 జమ!

తల్లికి వందనం పథకంపై విద్యార్థులకు శుభవార్త! ఏపీలో తల్లికి వందనం నిధులను ఈ నెల జూలై 22వ తేదీన విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. ఈ పథకం ద్వారా మొత్తం 67,47, 198 మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.13000 జమ కానున్నాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 16, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:59 PM IST
తల్లికి వందనం నిధులు జూలై 22న విడుదల.. విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ. 13,000 జమ!
Image Credit: Thalliki Vandanam Release on July 22

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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