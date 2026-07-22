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‘తల్లికి వందనం’ నిధులు విడుదల.. తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13,000 జమ.. స్టేటస్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!  

విద్యార్థులకు శుభవార్త! తల్లికి వందనం పథకం నిధులు ఈరోజు విడుదల చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వం అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో రూ. 13,000 చొప్పున జమ చేస్తోంది. ఈ ప్రక్రియ ఈ నెల 24వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. మీ ఖాతాలో నిధులు జమ అయ్యాయో లేదో ఆన్‌లైన్‌లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 22, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:18 AM IST
‘తల్లికి వందనం’ నిధులు విడుదల.. తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13,000 జమ.. స్టేటస్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!  
Image Credit: Thalliki Vandanam Status Check

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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