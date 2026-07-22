/‘తల్లికి వందనం’ నిధులు విడుదల.. తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13,000 జమ.. స్టేటస్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి!  

Thalliki Vandanam Status Check: విద్యార్థుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. ఏపీ తల్లికి వందనం పథకం నిధులు ఈరోజు విడుదలయ్యాయి. ఒకటో తరగతి నుండి ఇంటర్ చదువుతున్న ఏపీ విద్యార్థుల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం రూ. 13,000 చొప్పున ఖాతాల్లో జమ చేస్తోంది. జులై 22వ తేదీ నుండి ఈ నిధుల బదిలీ ప్రారంభమైందని, ఈ నెల 24 వరకు కొనసాగుతుందని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా, ఎంతమంది పిల్లలు చదువుతున్నారో అంతమందికి డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. మొత్తం 42.70 లక్షల మంది విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో సుమారు రూ. 10,120.78 కోట్లు జమ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఆన్లైన్లో తల్లికి వందనం స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే విధానం..
తల్లికి వందనం పథకం డబ్బులు మీ ఖాతాలో జమ అయ్యాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి అధికారిక వెబ్సైట్ https://bm-sgsw.ap.gov.in/BM/Applnstatus ను ఓపెన్ చేసి మొబైల్లోనే సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా 'మనమిత్ర' వాట్సాప్ ద్వారా కూడా దీనిని సులభంగా తనిఖీ చేయవచ్చు.
తల్లికి వందనం పథకం విస్తరణ..
ఈసారి ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని మరింత విస్తరించింది. గిరిజన ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న 47,555 మంది అంగన్వాడీ సిబ్బందిని కూడా ఈ పథకం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఒకటో తరగతి నుండి ఇంటర్ చదువుతున్న వారి పిల్లలకు కూడా రూ. 13,000 నిధులు అందుతాయి. పథకం నిబంధనల ప్రకారం, గ్రామాల్లో నెల ఆదాయం పదివేలు మించకూడదు. అంగన్వాడీ టీచర్ల ఆదాయం రూ. 11,500 ఉండటంతో, గతంలో వారికి ఈ పథకం అందలేదు.
తల్లికి వందనం పథకం కింద అర్హులను ఈ నెల 22న స్వర్ణ గ్రామ వార్డుల్లో ప్రకటించారు. అభ్యంతరాల స్వీకరణ ఆగస్టు 3 వరకు కొనసాగుతుంది, ఆ తర్వాత సప్లిమెంటరీ జాబితాను విడుదల చేస్తారు. కొత్త అడ్మిషన్ల కోసం ఆగస్టు 25 వరకు గడువు ఇచ్చారు. కొత్తగా చేరిన విద్యార్థుల అర్హుల జాబితాను ఆగస్టు 30న ప్రకటిస్తారు. అదే రోజున ఖాతాల్లో సొమ్ము కూడా జమ కానుంది.
మరోవైపు, ఈ నెల 24వ తేదీన ఏపీ పాఠశాలల్లో మెగా పేరెంట్స్-టీచర్స్ మీటింగ్స్ కూడా జరగనున్నాయి. తల్లికి వందనం పథకం కింద ప్రతి విద్యార్థికి రూ. 13,000 జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. గతంలో జూలై 16, 17, 18 తేదీల్లో ఈ మెగా పీటీఎం (PTM) సమావేశాలు జరగాల్సి ఉండగా, అవి వాయిదా పడ్డాయి. దీనివల్ల తల్లికి వందనం నిధుల విడుదల కూడా మారింది. అయితే, PTMతో సంబంధం లేకుండానే మరో తేదీన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేస్తామని అధికారిక వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. తల్లుల ఖాతాల్లో నగదు జమ కావాలంటే, ముందుగా కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి. ఆధార్ను బ్యాంకు ఖాతాతో లింక్ చేయాలి. వెంటనే కేవైసీ (KYC) పూర్తి చేయాలి, లేకపోతే డబ్బులు జమ కావు. దీనిపై పూర్తి వివరాల కోసం స్వర్ణ గ్రామం లేదా స్వర్ణ వార్డు కార్యాలయాలను సంప్రదించవచ్చు.
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