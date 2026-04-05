AP Telangana Inter Results 2026: ఇంటర్ విద్యార్థులకు అలర్ట్..పరీక్షల ఫలితాల విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారు..ఏపీ, తెలంగాణ రిజల్ట్ ఎక్కడ చూడాలంటే?

AP Telangana Inter Results 2026 News: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల చేసేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల ఇంటర్ పరీక్షల (ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్) ఫలితాలను ఏప్రిల్ రెండో వారంలో ప్రకటించేందుకు ఇరు రాష్ట్రాల విద్యాశాఖలు కృషి చేస్తున్నాయి. ఆన్‌లైన్ ద్వారా పరీక్షల ఫలితాలను వెలువరించేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. అయితే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ఫలితాలను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలని అనే విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 5, 2026, 02:33 PM IST

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇంటర్ ఫలితాలను  bie.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో చూడవచ్చు. అలాగే తెలంగాణ విద్యార్థులు ఇంటర్ ఫలితాల కోసం TSBIE అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి. అదే విధంగా ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలను మనబడి (Manabadi.co.in) సైట్‌లో చెక్ చేయవచ్చు. విద్యాశాఖ ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత.. విద్యార్థులు తమ తమ పోర్టల్స్‌లో లాగిన్ అయ్యి హాల్ టికెట్ నమోదు చేయడం ద్వారా మీరు ఫలితాలను రాబట్టవచ్చు. 

టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం.. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు 2026 ఏప్రిల్ 12న విడుదల చేయనున్నారని సమాచారం. గత ఏడాది ట్రెండ్స్ ప్రకారం.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ 2026 ఫలితాలు మనబడి పోర్టల్‌లో ఏప్రిల్ రెండో వారంలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ తేదీ అనేది ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. 

ఇంటర్ ఫలితాలను అధికారిక ప్రకటన తర్వాత.. Manabadi.co.in లో ఫలితాల లింకులు వెంటనే యాక్టివేట్ అవుతాయి. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేందుకు ఈ కింద దశలను ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. 

1) అధికారిక వెబ్‌సైట్ manabadi.co.in లేదా bie.ap.gov.in ను సందర్శించండి.

2) “AP Inter Results 2026” అనే లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి

3) ఫస్ట్ ఇయర్ లేదా సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాల లింక్‌ను ఎంచుకోండి.

4) మీ హాల్ టికెట్ నంబర్‌ను నమోదు చేయండి.

5) సబ్మిట్ / గెట్ రిజల్ట్స్ పై క్లిక్ చేయండి.

6) మీ ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మెమో 2026 స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.

7) భవిష్యత్ అవసరాల కోసం డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకుంటే ఉత్తమం. 

సిస్టమ్‌లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి అడ్మిట్ కార్డుపై వ్రాసిన రోల్ నంబర్ అవసరం కాబట్టి.. విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్లను అందుబాటులో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫలితాలు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే కాకుండా SMS, డిజిలాకర్ సౌకర్యం ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉంచుతారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

