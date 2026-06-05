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AP TET 2026 Notification: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. నేడు ఏపీ టెట్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల, డీఎస్సీపై క్లారిటీ, ఈసారి పరీక్షలు కీలకం!

AP TET 2026 Notification Today: ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ ఈరోజు ఏపీ టెట్ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. జూన్ 5వ తేదీ నుండి జూలై 5వ తేదీ వరకు అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. హాల్ టికెట్లు ,పరీక్ష ఫలితాలకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://tet2dsc.apcfss.in/ సందర్శించాలని కూడా మంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. డీఎస్సీ 2026 పై కూడా మంత్రి స్పష్టత ఇచ్చారు..ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 05, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:31 AM IST
AP TET 2026 Notification: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. నేడు ఏపీ టెట్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల, డీఎస్సీపై క్లారిటీ, ఈసారి పరీక్షలు కీలకం!
Image Credit: AP TET 2026 Notification Today: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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