/AP TET 2026 Notification: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. నేడు ఏపీ టెట్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల, డీఎస్సీపై క్లారిటీ, ఈసారి పరీక్షలు కీలకం!

AP TET 2026 Notification Today: మంత్రి నారా లోకేష్ ఏపీ టెట్ 2026 షెడ్యూల్ను వెల్లడిస్తూ, ఈ నోటిఫికేషన్ జూన్ 5 నుండి అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు. అభ్యర్థులు 2026 జూలై 5 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే అక్టోబరులో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదలవుతుందని ప్రకటించారు. పరీక్షలు ఆగస్టు 5 నుండి 21వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు.. వాటి ఫలితాలను సెప్టెంబర్ 15న విడుదల చేస్తామని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.
టెట్ మరింత కీలకం..
ఈసారి టెట్ పరీక్ష మరింత కీలకం కానుంది. కొత్తగా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులతోపాటు ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయులుగా ఉన్నవారు కూడా దీనికి అర్హత సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నవారు ప్రమోషన్ పొందాలన్నా ఇది తప్పనిసరి చేశారు. సుప్రీం కోర్టు ప్రతి ఏడాది రెండుసార్లు టెట్ నిర్వహించాలని కూడా తీర్పు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
సీబీటీ పరీక్ష..
ఈ పరీక్షలు 2026 ఆగస్టు 5 నుండి 21వ తేదీ వరకు కంప్యూటర్ ఆధారితంగా నిర్వహిస్తారు. సెప్టెంబర్ మధ్యలో ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. ఈ పరీక్షా దశ చాలా ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. దీని తర్వాత అక్టోబరులో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుంది, ఈ టెట్ పరీక్ష డీఎస్సీకి అర్హతగా ఉపయోగపడుతుంది. అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్ https://tet2dsc.apcfss.in/ లో మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించిన ఏపీ టెట్ అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకారం.. విద్యా సంవత్సరానికి అంతరాయం కలగకుండా ఖాళీగా ఉన్న పదవుల నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఈ షెడ్యూల్ రూపొందించారు. అధికారిక వెబ్సైట్లో ఏపీ టెట్ సిలబస్ను కూడా పొందుపరిచారు. అదే వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు ప్రక్రియతో పాటు హాల్ టికెట్లు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.
I'm delighted to announce AP TET – 2026 to strengthen school education and ensuring quality teaching standards
📅 Notification: 05 June 2026
📝 Applications: 05 June – 05 July 2026
🎟 Hall Tickets: From 25 July 2026
📖 Examination: 05 August – 21 August 2026
📊 Results: 15…
— Lokesh Nara (@naralokesh) June 4, 2026
గతంలో 2011లో నియామకమైన సుమారు లక్ష మంది ఉపాధ్యాయులకు మినహాయింపు లభించినప్పటికీ, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రెండుసార్లు టెట్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. టీచర్ల ప్రమోషన్ కూడా టెట్కు ముడిపడి ఉంది. దీంతో వారు కూడా ఈ పరీక్ష రాయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా D.Ed, B.Ed పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈసారి టెట్ రాయడానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు. ప్రభుత్వం సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగించి నియామక ప్రక్రియను పూర్తి పారదర్శకతతో నిర్వహించేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఏపీ టెట్ బోధన స్థాయిని బట్టి వేర్వేరు పేపర్లలో ఉంటుంది. అంటే ప్రాథమిక స్థాయికి పేపర్-1, ఉన్నత ప్రాథమిక స్థాయికి పేపర్-2 ఉంటుంది.
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