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Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం.. ప్రతి విద్యార్థికి రూ.15000 సాయం! ఆధార్ నెంబర్‌తో ఒకే క్లిక్‌లో మీ స్టేటస్‌ తెలుసుకోండి..

Thalliki Vandanam Status Check From Mobile 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకానికి సంబంధించి రూ. 15,000 విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది. ఒకటి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం, ముఖ్యంగా పాఠశాల మానేసే వారి సంఖ్యను తగ్గించే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తల్లికి వందనం నిధులను ఒక క్లిక్ ద్వారా సులభంగా తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.. దాని గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 03, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:47 AM IST
Thalliki Vandanam: తల్లికి వందనం.. ప్రతి విద్యార్థికి రూ.15000 సాయం! ఆధార్ నెంబర్‌తో ఒకే క్లిక్‌లో మీ స్టేటస్‌ తెలుసుకోండి..
Image Credit: Thalliki Vandanam Status Check From Mobile 2026: Image Credits AI Generated

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ప్రతి విద్యార్థికి రూ.15000 సాయం! ఆధార్ నెంబర్‌తో ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
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