/తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఖాతాల్లో రూ.13 వేలు.. ఆ రోజే మెగా పీటీఎం!

Thalliki vandanam Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్! ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న 'తల్లికి వందనం' నిధులు రూ. 13,000 అతి త్వరలోనే విడుదల కానున్నాయి. జూలై 24వ తేదీన జరగనున్న మెగా పేరెంట్స్-టీచర్స్ మీటింగ్స్ కంటే ముందే ఈ నిధులను విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తోంది. తొలి విడతలో భాగంగా రూ. 10,049 కోట్ల నిధులకు ఈరోజే పరిపాలన అనుమతులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా బడిలో చేరిన విద్యార్థులకు రెండో విడత నిధులు విడుదల చేస్తారని సమాచారం. ఇక మీడియా సమావేశంలో గత నెల ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, జూలై నెలలోనే రూ. 15,000 జమ చేస్తామని ప్రకటించారు. అంటే అకౌంట్లో రూ. 13,000 పడగా, మిగిలిన రూ. 2,000 పాఠశాల అభివృద్ధి నిర్వహణ కోసం బదిలీ అవుతాయి. ఈ నెల మూడో వారంలోనే తల్లికి వందనం నిధులు విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. అయితే జూలై 10న తల్లుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేస్తారనే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి.
ఈ పథకం కింద ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా, ఒక్కొక్కరికి రూ. 13,000 చొప్పున అందిస్తారు. కేవైసీ (KYC) ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్న వారికి మాత్రమే నిధులు సకాలంలో అందుతాయని అధికారులు తెలిపారు. పాఠశాలల ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా మొదటి రోజే ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయని అందరూ ఆశించారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల కొంత ఆలస్యం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకటో తరగతి నుండి ఇంటర్ చదువుతున్న అర్హులైన పిల్లలందరికీ ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి అందుతుంది. ఈసారి దాదాపు 68 లక్షల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారు.
మంత్రి నారా లోకేష్ అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించిన నేపథ్యంలో, జూలై మూడో వారంలోనే నిధులు విడుదల కానున్నాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థికి ఈ పథకం కింద ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. తల్లుల ఆధార్ వెరిఫికేషన్ వంటి పనులను ముందుగానే పూర్తి చేయడం వల్ల జూలై మూడో వారంలో పథకం అమలుకు సిద్ధమవుతోంది.
మంత్రి లోకేష్ గత మీడియా సమావేశంలో జూలై 16, 17, 18 తేదీల్లో నిధులు జమ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. కొత్తగా పాఠశాలల్లో జాయిన్ అయిన విద్యార్థులకు రెండో విడత నిధులు విడుదల చేస్తామన్నారు. అలాగే జూలై 15 నుండి ప్రభుత్వ విజయాలపై డోర్ టు డోర్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు. శ్రీకాళహస్తిలో టిడిపి కార్యకర్తల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, గత ప్రభుత్వ అరాచకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
తల్లికి వందనం రూ. 13,000 పొందడం ఎలా?
తల్లికి వందనం నిధులు త్వరలో మంజూరు కానున్న నేపథ్యంలో, రూ. 13,000 పొందాలంటే ముందుగా మీరు అర్హత కలిగి ఉన్నారో లేదో అధికారిక వెబ్సైట్ https://bm-sgsw.ap.gov.in/BM/Schemeout లో చెక్ చేసుకోండి. నిధులు పొందడానికి ఆధార్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్తో లింక్ అయి ఉండాలి, లేనిపక్షంలో వెంటనే కేవైసీ పూర్తి చేయండి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం మీ గ్రామ లేదా వార్డు కార్యాలయాలను సంప్రదించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ప్రతి విద్యార్థికి 75 శాతం కంటే ఎక్కువ అటెండెన్స్ ఉండటం తప్పనిసరి. ఆధార్ వివరాల్లో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే సరిచేసుకోవాలి. అలాగే సచివాలయం డేటాబేస్లో కుటుంబ వివరాలు కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఈ పనులన్నీ పూర్తయితేనే రూ. 13,000 మీ ఖాతాలో జమ అవుతాయి.
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