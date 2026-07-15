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తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఖాతాల్లో రూ.13 వేలు.. ఆ రోజే మెగా పీటీఎం!

ఈ నెల జూలై 24లోగా తల్లికి వందనం నిధులు విడుదల కానున్నాయన్న బిగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. అదే రోజున పాఠశాలల్లో మెగా పేరెంట్స్-టీచర్స్ మీటింగ్స్ కూడా జరగనున్నాయి. తల్లికి వందనం పథకం కింద విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో ఒక్కొక్కరికి రూ. 13,000 జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 15, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:29 AM IST
తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఖాతాల్లో రూ.13 వేలు.. ఆ రోజే మెగా పీటీఎం!
Image Credit: Thalliki vandanam Updates

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్.. ఖాతాల్లో రూ.13 వేలు.. ఆ రోజే మెగా పీటీఎం!
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