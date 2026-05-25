/AP Thunders Alert: ఏపీ ప్రజలకు పిడుగులాంటి వార్త.. రాబోయే 3 గంటల్లో పిడుగులతో అల్లకల్లోలంగా వాతావరణం!

AP Thunder Rain Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత, వడగాలులు ఒక్కసారిగా గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. భానుడి అగ్నిప్రవేశంతో రాష్ట్రం నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తోంది. వాతావరణ శాఖ అందించిన తాజా సమాచారం ప్రకారం, రాష్ట్రంలోని 17 జిల్లాల్లో ఉన్న దాదాపు 174 మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల మార్కును దాటేశాయి.
ముఖ్యంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా చిట్యాల మండలంలో రికార్డు స్థాయిలో 48.3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. దీనితో పాటు పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలో సైతం 48.1 డిగ్రీల మేర ఎండ తీవ్రత నమోదైంది. రాబోయే మరో మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో ఇవే పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని, ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. మధ్యాహ్నం వేళల్లో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
అకస్మాత్తుగా మారిన వాతావరణం
తీవ్రమైన ఎండల నడుమే రాష్ట్రంలో వాతావరణం అకస్మాత్తుగా మారే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. రాబోయే మూడు గంటల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వాతావరణంలో తీవ్ర మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
ఈ వర్షాలతో పాటు గంటకు 50 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పరిస్థితి తీవ్రతను బట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (MD) ప్రఖర్ జైన్ ప్రజలకు కీలకమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
"బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే సమయంలో రోడ్లపై ప్రయాణించే వారు, బయట ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు (పోల్స్), భారీ హోర్డింగ్స్ క్రింద అస్సలు నిలబడరాదు. పిడుగుపాటు ప్రమాదం ఉన్నందున బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండటం సురక్షితం కాదు. పశువుల కాపరులు, రైతులు, కూలీలు పొలాల్లో ఉండకుండా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి" అని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ అన్నారు.
ప్రస్తుత విపత్కర వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, అటు వడగాలుల నుండి, ఇటు పిడుగుపాటు మరియు ఈదురు గాలుల నుండి ప్రజలు తమను తాము కాపాడుకోవాలని, ప్రభుత్వ హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కోరింది.
