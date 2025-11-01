English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AP Stampede: ఘోర విషాదం.. శ్రీకాకుళం కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, 9 మంది మృతి..!

AP Stampede: ఘోర విషాదం.. శ్రీకాకుళం కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, 9 మంది మృతి..!

AP Kashi Bugga Stampede: ఏపీలో ఘోర విషాదం జరిగింది. కార్తీక మాసం ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులు ఒక్కసారిగా పోటెత్తడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 1, 2025, 01:15 PM IST

AP Stampede: ఘోర విషాదం.. శ్రీకాకుళం కాశీబుగ్గలో తొక్కిసలాట, 9 మంది మృతి..!

AP Kashi Bugga Stampede: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీకాకుళం ఆలయంలో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. కాశీబుగ్గ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. కార్తీక మాసం ఏకాదశి సందర్భంగా వైష్ణవ ఆరాధన కోసం ఒక్కసారిగా భక్తులు పోటెత్తారు. ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తులు అంచనాకు మించి రావడంతో ఈ ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మొత్తం 9 మంది చనిపోయారు, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

25 వేల మంది రావడంతో ..
శ్రీకాకుళం కాశీబుగ్గలో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తొక్కిసలాట ఘటనలో 9 మంది చనిపోయారు. మరి కొంతమంది పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉంది. ఇందులో కొంతమంది భక్తుల తీవ్ర గాయాల పాలు అయ్యారు. వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే దేవాలయ సామర్థ్యం 3 వేలు కాగా ఏకంగా 25 వేల మంది భక్తులు తరలి రావడంతోనే ఈ ఘోర దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. కార్తీక మాసం అందులో ఏకాదశి శనివారం రోజు కలిసి రావడంతో వెంకన్న స్వామి భక్తులు పెద్ద మొత్తంలో వచ్చారు. దీంతో అక్కడ జనసంద్రంతో నిండిపోవడంతో సాధారణ స్థాయిలోని రెయిలింగ్‌ విరగడంతోనే భక్తులు పడిపోయారు. ఒక్కసారిగా గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడడంతో ఈ తొక్కిసలాట జరిగిందని సమాచారం. ఘటన స్థలానికి పోలీసులు, సహాయక సిబ్బంది కూడా చేరుకొని ఇప్పటికే బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు.

కంటతడి పెట్టిస్తున్న దృశ్యాలు..
ఒక్కసారిగా ఆ ప్రాంతమంతా విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశిబుగ్గ ఆలయ తొక్కిసలాట ఘటన పలు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నింపింది. తల్లితో కలిసి ఆ వేంకటేశుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చిన చిన్నారి చనిపోవడంతో విగత జీవిగా మారిన బాబు మృతదేహాన్ని చూసి తల్లిరోధించిన తీరు అందరిని కదలించింది. 'నాన్న లేవురా'.. అంటూ గుండెలు బాదుకొని కొడుకుని ముద్దాడుతూ తల్లడిల్లి పోతోంది.  ఆ దృశ్యాలు కంటతడి పెట్టిస్తున్నాయి.

