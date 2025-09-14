English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vahana Mitra: దసరా కానుక రూ.15,000 దరఖాస్తు చేసుకోండి.. మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం..!

AP Vahana Mitra Rs 15000 Rules: వాహన మిత్ర కింద ఆటో క్యాబ్ డ్రైవర్లకు రూ.15000 ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ నెల 13 నాటికి ఉన్న పాత జాబితాను పరిశీలించి కొత్తవారి కోసం ఈ నెల17 నుంచి 19 తేదీ వరకు అప్లై చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది. అయితే ఆ మార్గదర్శకాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:32 AM IST

Vahana Mitra: దసరా కానుక రూ.15,000 దరఖాస్తు చేసుకోండి.. మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం..!

AP Vahana Mitra Rs 15000 Rules: డ్రైవర్లకు గుడ్ న్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఆ ఆటో డ్రైవర్లు క్యాబ్ డ్రైవర్లకు రూ. 15000 ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ప్రధానంగా 'వాహన మిత్ర' పథకం కింద ఈ నిధులు విడుదల చేయనుంది. ఈనెల 13 నాటికి ఉన్న పాత జాబితాను పరిశీలించి కొత్త వారి కోసం 17 నుంచి 19 వరకు ఆన్‌లైన్ లో దరఖాస్తు స్వీకరణ చేపట్టనున్నారు. ఈనెల 22వ తేదీ వరకు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన పూర్తి చేసి 24న అర్హుల జాబితా ప్రకటించనున్నారు. ఇక అక్టోబర్ 1వ తేదీన అకౌంట్లో నగదు జమ చేస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 2. 90 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు మందికి ఇది లబ్ధి చేకూరన్నట్లు సమాచారం. 

 కొత్త మార్గదర్శకాలు..
 వాహన మిత్ర పథకం కింద ఆటో డ్రైవర్లు దరఖాస్తు చేసుకుంటే కొన్ని మార్గదర్శకాలు దానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ప్రధానంగా బీమా, ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ మరమ్మతులు ఇతర అవసరాల కోసం ఈ సాయం ఏపీ ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో దరఖాస్తుదారులు ఏపీలో జారీ చేసిన ఆటో రిక్షా లైట్ మోటార్ వెహికల్ వాహనాన్ని సంబంధించిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. 

 దారిద్ర రేఖకు దిగువగా ఉన్న ఆటో క్యాబ్ డ్రైవర్లు రేషన్ కార్డు కూడా కలిగి ఉండాలి 

 ఇక తమ వాహనాలకు ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్ లేకపోయినా అనుమతి ఇస్తారు. నెలలోపు సర్టిఫికెట్ పొందాల్సి ఉంటుంది. ఎలాంటి పెండింగ్ బకాయిలు చలాన్లు ఉండకూడదు. 

 ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే ఆటో డ్రైవర్లకు మాగాణీ అయితే మూడెకరాలు మెట్టు అయితే 10 ఎకరాల లోపు ఉండాలి 

 కచ్చితంగా వాహనం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. 

ఈ మార్గదర్శకాలు శనివారం నాడు విడుదల చేశారు వీటిని లో మీరు కూడా అర్హులు అయితే 15వ తేదీ నాటికి వాహనాల జాబితా రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు యజమాని పేరు చిరునామా ఫోన్ నెంబర్ వంటి వివరాలతో జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ కు ఆన్‌లైన్ స్వీకరణ 17 నుంచి జరుగుతుంది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన పూర్తి చేస్తారు. ఆ తర్వాతే రవాణా శాఖకు పంపి ఆర్థిక సాయం ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అక్టోబర్ 1 నుంచి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తారు. 

 ప్రధానంగా స్త్రీశక్తి పథకం పై ఆటో డ్రైవర్ల ఆందోళన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే దసరా కానుకగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డ్రైవర్లకు అక్టోబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి రూ.15 వేల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. గత ప్రభుత్వం కూడా రూ. 10,000 సాయాన్ని అందించింది. దాన్ని ఈ ప్రస్తుత పథకం పెంచింది అర్హులైన డ్రైవర్లకు ఈ సాయం అందించనున్నారు. స్ట్రీ శక్తి పథకంలో భాగంగా ఉచితంగా మహిళలకు బస్సు సౌకర్యం కల్పించారు. తద్వారా ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఆర్థికంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వారికి ఆర్థిక సాయం వాహన మిత్ర కింద ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అయితే అనంతపురంలో జరిగిన సూపర్ హిట్ సభలో కూడా దీని ప్రకటించారు.

