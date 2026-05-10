/AP Weather: ఏపీలో పిడుగుల బీభత్సం.. మే 10న ఈ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే!

Lightning Warning Today In AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఆదివారం మే 10వ తేదీన పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రధానంగా మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కోనసీమ, కాకినాడ, పశ్చిమగోదావరి, తూర్పుగోదావరి, ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, కృష్ణ, గుంటూరు జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
ఈ సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రధానంగా ధాన్యం భద్రంగా దాచుకోవడానికి ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పిడుగులు పడే సమయంలో బయటకు రాకుండా ఉండడం మంచిది. మరోవైపు అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరి, అనకాపల్లి, అచ్యుతాపురం, చోడవరం, దేవరపల్లి, మాడుగుల ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు ఆ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
ఇక ఆదివారం రోజు ఉరుములతో కూడి వర్షం పలు ప్రాంతంలో కురిసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతులు, పశు కాపరులు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలిజ చెట్ల కింద, పొడవైన స్తంభాల కింద నిలబడకుండా ఉండటం మంచిది. పాత కట్టడాలు, రేకుల షెడ్ల కింద కూడా తలదాచుకోకుండా ఉండాలి, ప్రాణాంతక పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సురక్షితమైన భవనాల్లో మాత్రమే ఆశ్రయం పొందాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
అయితే మే నెలలో పూర్తిగా ఎండాకాలం కానీ అక్కడ అప్పుడప్పుడు వర్షాలు కురుస్తూ కాస్త ఉపశమనం అందిస్తుంది అని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అయితే ఈరోజు కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఐఎండీ ప్రకారం ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్ ప్రాంతాల్లో కూడా వాతావరణం నిర్మలంగా కాస్త ఎండగా ఉంటుంది. ఇక్కడ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 39 డిగ్రీల వరకు నమోదు అవుతుంది. అదేవిధంగా పగటిపూట వేడిగాలులు కూడా వీస్తాయి. తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే సాయంత్రం సమయానికి పరిస్థితి మారిపోతుంది. కాస్త చల్ల గాలులు కూడా వీస్తున్నాయి.
అయితే మే 10వ తేదీ నుంచి వేడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు. వడగాలులు వీచే సమయంలో గర్భిణీలు, పిల్లలు, వృద్ధులు బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3 గంటల వరకు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప బయటకు రాకుండా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. 35 డిగ్రీల వరకు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదు అవుతుంది. అక్కడక్కడ ఆకాశం మేఘావృతమై తేలికపాటి వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇది కేరళ, కర్ణాటకలోని ప్రాంతాల్లో కూడా ఉంటుంది. అస్సాం ,మేఘాలయ, నాగాలాండ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు భారీ వర్షాలు ఉరుములతో కూడిన వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ వెల్లడించింది.
