AP Rains: ఏపీకి అల్ప పీడనం ముప్పు.. రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు..

Andhra Pradesh Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వాతావరణం మారిపోయింది. శరత్ కాలంలో అకాల వర్షాలు ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నైరుతి మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం బలపడి తుఫాన్గా మారే అవకాశం కూడా ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తుండటంతో..కోస్తా ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా మంగళవారం నాటికి అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని తెలిపారు. ఇది రాబోయే 48 గంటల్లో పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా ప్రయాణిస్తూ వాయుగుండంగా బలపడనుంది. అనంతరం దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తర తమిళనాడు మధ్య తీరాన్ని సమీపించే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. దీని ప్రభావం ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని కోస్తా జిల్లాలపై అధికంగా ఉంటుందని పేర్కొంది.
బుధవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి వరకు పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. ఇదే సమయంలో విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కూడా జిల్లాల వారీగా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. నేడు పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. పంట నష్టం జరగకుండా రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
