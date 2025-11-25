English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Weather: నేడు మరో అల్పపీడనం.. వాయుగుండంగా మారే అవకాశం, 5 రోజులు అలెర్ట్‌..!

AP Weather: నేడు మరో అల్పపీడనం.. వాయుగుండంగా మారే అవకాశం, 5 రోజులు అలెర్ట్‌..!

Today AP Weather Update: నేడు మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్ర వాయుగుండం బలపడనుందని ఏపీఎస్‌డీఎంఏ తెలిపింది. ఐదు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. మలక్కా జల సంధి పరిసరాల్లో కొనసాగుతున్న ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం వల్ల హైదరాబాద్ ఏపీ వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 25, 2025, 07:32 AM IST

AP Weather: నేడు మరో అల్పపీడనం.. వాయుగుండంగా మారే అవకాశం, 5 రోజులు అలెర్ట్‌..!

 Today AP Weather Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మలక్కా జల సంధి పరిసరాల్లో కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం వల్ల తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉందని కూడా తెలిపింది. ఈ అల్పపీడనం వల్ల ఐదు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇవాళ నైరుతి బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం కూడా ఏర్పడనుంది. వీటి ప్రభావంతో 28 తేదీ వరకు దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇక 29, 30 తేదీల్లో ఈ జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఉత్తరకోస్తాలో భారీ వర్షాలు పడతాయని ఏపీఎస్‌డీఎంఏ అంచనా వేసింది. 

ఇప్పటికే అల్పపీడనం కొనసాగుతున్న తరుణంలో మరో అల్పపీడనం కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇది తీవ్ర తుఫానుగా మారుతుంది. పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ నేటికీ తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. అయితే ఈ మాసంలో పశ్చిమ బెంగాల్ బంగ్లాదేశ్ వైపు తుఫాను కదలికలు ఉంటాయి. ఇక కొమరిన్ ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం వల్ల మంగళ, బుధ వారాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. దీనివల్ల కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో వర్షాలు పడతాయి. ఇక 30వ తేదీ బాపట్ల, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు  వైఎస్పార్‌ కడప జిల్లాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరిస్తోంది.

తీరప్రాంత ప్రజలకు ఇప్పటికే అలర్ట్ జారీ చేస్తారు. మత్స్యకారులు కూడా వేటకు వెళ్లకూడదని వెళ్లిన వాళ్లు తిరిగి గురువారంలోగా ఒడ్డుకు చేరుకోవాలని కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీరప్రాంత ప్రజలను విపత్తు సమయంలో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే విధంగా తగు చర్యలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు తీసుకుంటున్నారు. ఇకపై నాటికి బలహీన పడనున్న ఈ వాయుగుండం ఒకటో తేదీ తీరం దాటి అవకాశం ఉందని ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో రైతులకు కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పంటలను వెంటనే కోసి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అమరావతి వాతావరణ శాఖ సూచించింది. 

 ప్రధానంగా అండమాన్‌లో ఏర్పడిన సెన్యార్‌ తుఫాను వల్ల ఏపీ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. ఈ నేపథ్యంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇక తెలంగాణలో కూడా పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గద్వాల్, మహబూబాబాద్, సూర్యపేట, నాగర్ కర్నూల్ లో తేలికపాటి జల్లులు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. నవంబర్ 26 తర్వాత వాయువ్య దిశగా కదులుతుంది. దీంతో హైదరాబాద్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తో పాటు ఒడిశాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

Also Read: ఇవాళ ఒక్కక్కరి ఖాతాల్లో రూ.7,000 జమా..! స్టేటస్‌ ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..

Also Read: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!

 

