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Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండగలాంటి వార్త.. ఏపీలో రేపు ఈ జిల్లాలో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు.!.

Ap schools holiday: ముఖ్యంగా ఏపీ వ్యాప్తంగా రానున్న కొన్ని గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీగా వర్షలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. పలు చోట్ల స్కూళ్లకు సెలవులు సైతం ప్రకటించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 22, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:08 PM IST
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండగలాంటి వార్త.. ఏపీలో రేపు ఈ జిల్లాలో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు.!.
Image Credit: andhrapradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండగలాంటి వార్త.. ఏపీలో రేపు ఈ జిల్లాలో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు.!.
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