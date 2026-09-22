/Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండగలాంటి వార్త.. ఏపీలో రేపు ఈ జిల్లాలో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన అధికారులు.!.

Ap schools declares holiday due to Heavy rain: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో వాయుగుండం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా రానున్న కొన్నిగంటల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దీనిలో భాగంగా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేసింది. ముఖ్యంగా నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని సూచించింది.
ఈ క్రమంలో విజయ నగరం జిల్లాలోని స్కూళ్లకు రేపు అంటే.. సెప్టెంబర్ 23న భారీ వర్షాల అలర్ట్ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ అధికారులు స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వర్షాల తీవ్రతను బట్టి మిగత జిల్లాలలో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించే చాన్స్ ఉందని తెలుస్తొంది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలైనా విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళంలో భారీ నుంచి అతి భారీగా వానలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయం అయ్యాయి. రోడ్లు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి.
పలు చోట్ల రోడ్లపై గుంతల్లో నీళ్లు చేరడం వల్ల భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వాయుగుండం ప్రభావంతో.. శ్రీకాకుళం, అనకాపల్లి , మన్యం, అల్లూరి, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తిరుపతి జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు.
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