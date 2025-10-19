English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Govt Employees: మహిళా ఉద్యోగులు ఎగిరిగంతేసే న్యూస్..వాళ్లకు నచ్చినప్పుడు సెలవులు తీసుకోవచ్చు!?

AP Women Employee Child Care Leaves: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళా ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి  చంద్రబాబు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. మహిళా ఉద్యోగులకు ఉన్న చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ ఏడాదిలోగా ఎప్పుడైనా వినియోగించుకునే వెసులుబాటును కల్పించారు. నవంబరు 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సమచారం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 19, 2025, 03:38 PM IST

AP Women Employee Child Care Leaves: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళా ఉద్యోగులకు ముఖ్యమంత్రి  చంద్రబాబు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. మహిళా ఉద్యోగులకు ఉన్న చైల్డ్ కేర్ లీవ్స్ ఏడాదిలోగా ఎప్పుడైనా వినియోగించుకునే వెసులుబాటును కల్పించారు. నవంబరు 1 నుంచి ఈ నిర్ణయం అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సమచారం. అలాగే ఇప్పటికే నవంబరు 1వ తేదీ నుంచే ఉద్యోగులకు ఒక డీఏ ఇస్తున్నట్లు తాజాగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఉద్యోగులకు రావాల్సిన బకాయిలను విడుదల చేయాల్సి ఉన్నా.. రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సర్దుబాట్ల కారణంగా ప్రస్తుతం ఒక డీఏ ఇస్తున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 

డీఏ విడుదలకు గ్రీన్ సిగ్నల్..!
దీపావళి కానుకగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రావాల్సిన డీఏను విడుదల చేస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఆర్థిక భారం కారణంగా ప్రస్తుతం ఒక డీఏతో సరిపెడుతున్నామని ఆయన అన్నారు. నిన్న రాత్రి స్వయంగా ఉద్యోగ సంఘాలతో భేటీ అయిన సీఎం చంద్రబాబు వారితో చర్చించి.. ఈ ప్రకటన చేశారు. విడుదల చేసిన డీఏ నవంబరు 1 నుంచి ఉద్యోగులకు అందుతాయని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. 

వైసీపీ సర్కార్ తరహాలోనే రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటైనా కూడా ఉద్యోగుల బకాయిలు అలాగే ఉన్నాయి. దీంతో పాటు పీఆర్సీ ప్రకటన, ఇతర ఆర్ధిక ప్రయోజనాలతో పాటు కమిషనర్ నియామకం, హెల్త్ కార్డుల వంటి అంశాలను పెండింగ్‌లో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి వాటిపై ఉద్యోగుల్లో అసంతృప్తి అంతకంతకూ పెరుగుతున్న క్రమంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజాగా నిర్ణయం కొంచెం ఊరటను కలిగించింది. 

ఉద్యోగుల బకాయిలను తీర్చే క్రమంలో శనివారం సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అమరావతి సచివాలయంలో సీఎం విజయానంద్, ఆర్థికశాఖతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులతో భేటీ అయ్యారు. ఉద్యోగులకు పెండింగ్ ఉన్న బకాయిలపై చర్చించగా.. 5 బకాయిలు ఉన్నట్లు తేల్చారు. దీంతో పాటు పీఆర్సీ ప్రకటన, అది లేకపోతే కనీసం ఐఆర్ ప్రకటన చేయాల్సిందేనని ఉద్యోగులు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆర్థికశాఖతో సీఎం చంద్రబాబు చర్చలు జరుపుతున్నారు. 
 
ఇప్పటివరకు పెండింగ్‌లో ఉన్న డీఏల్లో ఒక్కటి విడుదల చేసినా.. దానికి రూ. 164 కోట్ల ఖర్చు అవుతుందని ఆర్థికశాఖ అధికారులు నివేదించారు. ఈ క్రమంలో డీఏతో పాటు మరోక అంశంపైనా కూటమి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వీటన్నింటికి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందనే క్లారిటీ వస్తే ప్రభుత్వం ఈ అంశాలపై సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశం ఉంది. ఈ వివరాలను అధికారులు రేపటిలోగా సీఎం చంద్రబాబుకు సమర్పిస్తారు. ఈ క్రమంలో దీపావళి ముందే ఈ శుభవార్త ఉద్యోగుల చెవిన పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది. 

govt employeesAP women Employee LeavesAP Women Employee Child Care LeavesEmployeesCPS Employees

