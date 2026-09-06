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YS Sharmila: వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ఇంట పెళ్లి సందడి.. వైఎస్ అంజలికి కాబోయే వరుడు ఎవరంటే..?..

YS Sharmila daughter marriage: అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్. సోమాల రఘురాం రెడ్డికి తన కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తున్న వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 06, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:36 PM IST
YS Sharmila: వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ఇంట పెళ్లి సందడి.. వైఎస్ అంజలికి కాబోయే వరుడు ఎవరంటే..?..
Image Credit: yssharmila(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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