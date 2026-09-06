/YS Sharmila: వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ఇంట పెళ్లి సందడి.. వైఎస్ అంజలికి కాబోయే వరుడు ఎవరంటే..?..

YS Sharmila announced her daughter Anjili Reddy marriage: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఇంట మరల పెళ్లి సందడి మొదలైంది. తన కూతురు అంజలి రెడ్డి పెళ్లి ముహూర్తం ఫిక్స్ అయినట్లు ఎక్స్ వేదికగా వైఎస్ షర్మిల ట్విట్ చేశారు.
అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్. సోమాల రఘురాం రెడ్డికి తన కుమార్తెను ఇచ్చి వివాహం జరిపిస్తున్నవెల్లడించారు. తనకు కాబోయే అల్లుడు.. సోమాల సుబ్బారెడ్డి.. పద్మ దంపతుల కుమారుడు అని తెలిపారు.
అంతే కాకుండా.. డాక్టర్ రఘురాం రెడ్డి కర్నూల్ జిల్లా వాస్తవ్యులు అని, వీరి కుటుంబంతో సహా అమెరికాలో స్థిరపడ్డారని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాబోయే జంట అయిన అంజలి- రఘురాం రెడ్డి లకు మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలని వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి ఎక్స్ వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు.
మరోవైపు ఇప్పటికే.. వైఎస్ షర్మిల కుమారుడు వైఎస్ రాజా రెడ్డి , అట్లూరి ప్రియతో ఫిబ్రవరి 17, 2024న రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం వైఎస్ షర్మిల ఇంట పెళ్లి వేడుకతో వైఎస్ఆర్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక ఈ పెళ్లికి వైఎస్ జగన్ ను షర్మిల ఆహ్వనిస్తుందా..?..ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయోనని మరోసారి వైఎస్ షర్మిల, వైఎస్ జగన్ వివాదంపై నెట్టింట ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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