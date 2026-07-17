/తల్లికి వందనం పథకానికి పంగనామం- బిడ్డలకు ఎగనామం: వైఎస్‌ షర్మిల

Thalliki Vandanam Scheme: విద్యార్థుల తల్లులకు ఆర్థిక సహాయం అందించే తల్లికి వందనం పథకం త్వరలోనే ఏపీ ప్రభుత్వం అమలుచేయనుంది. విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోకి నగదు జమ చేయనుండగా.. ఈ పథకంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. 'తల్లికి వందనానికి పంగనామం-బిడ్డలకు ఎగనామం' అని పథకం అమలు సక్రమంగా లేదని విమర్శించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్కు వారసుడు నేటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అని ఎద్దేవా చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ మోసాలను తూచ తప్పకుండా పాటించడం కూటమి ప్రభుత్వ విధానం అని విమర్శలు చేశారు.
తల్లికి వందనం పథకంపై స్పందిస్తూ 'ఎక్స్' వేదికగా ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. 'అమ్మఒడి పేరుతో ఒక్కబిడ్డకే ఇచ్చి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తల్లులను పచ్చిమోసం చేస్తే.. నీకు 15 , నీకు 15, ఎంతమంది ఉంటే అన్ని 15 వేలు అని ఇప్పుడు చంద్రబాబు తల్లులను నయవంచన చేస్తున్నారు. కోతల రాయుడు కోతలని ఎద్దేవా చేసిన బాబు మళ్లీ కోతలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయ్యారు' అని వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నలు ఇవే
==> రాష్ట్రంలో 83 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉంటే ఎంతమందికి ఇస్తున్నారు?
==> రూ.15 వేల చొప్పున ఇస్తామని చెప్పి 2 వేల చొప్పున ఎందుకు కోతలు పెడుతున్నారు?
==> 300 యూనిట్లు కరెంట్ వాడారని పథకానికి అనర్హులు చేస్తారా?
==> కారు (జీవనోపాధి కోసం) ఉందని బిడ్డలకు పథకం నుంచి దూరం చేస్తారా?
==> అమ్మఒడి అంటూ నాన్న బుడ్డీ దోపిడీనా?
==> అమ్మఒడి పేరుతో నాడు చేసిన మోసానికి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధిచెప్పి, కూటమికి పట్టం కడితే మీరు చేసేది ఏమిటి?
==> మీ లెక్కల ప్రకారం 83 లక్షల మంది బిడ్డలుంటే 67 లక్షల మందికి ఇవ్వడం ఎక్కడి న్యాయం? సుమారు 20 లక్షల మంది బిడ్డలకు ఎందుకు అన్యాయం చేస్తున్నారు?
==> ఇచ్చే రూ.15 వేలులో కోతలు లేకుండా జమ చేస్తామని రూ.2 వేలు కోత పెట్టడం ఏమిటి? పాఠశాల అభివృద్ధి పేరుతో ఈ దోపిడీ ఎందుకు?
==> సవాలక్ష కారణాలతో పథకాన్ని దూరం చేస్తున్నారని ఆగ్రహించిన మీరే .. 300 యూనిట్లు విద్యుత్, పొలాలు, కార్లు అంటూ మీరు సైతం కొర్రీలు పెట్టడం ఎందుకు?
==> నాన్న బుడ్డీని జగన్ దోచుకున్నారు సరే.. మీరు ఏకంగా బుడ్డీనే మాయం చేస్తున్నారు కదా?
కూటమి ప్రభుత్వానికి దమ్ముంటే మా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల సవాల్ చేశారు. తల్లికి వందనంపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే 87 (యూడైస్ లెక్కల ప్రకారం ఈ మూడేళ్లలో పెరిగిన 4 లక్షల మంది బిడ్డలను కలుపుకొని) లక్షల మంది బిడ్డలకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. కోతలు పెట్టకుండా ప్రతి బిడ్డకు రూ.15 వేలు జమ చేయాలని కోరారు. కొర్రీలు పెట్టకుండా మిగతా 20 లక్షల మంది బిడ్డలకు పథకాన్ని అందించాలని వైఎస్ షర్మిల విజ్ఞప్తి చేశారు.
“తల్లికి వందనానికి పంగనామం-బిడ్డలకు ఎగనామం” ఇదే కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సూపర్ సిక్స్ హామీ. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారికి వారసుడు నేటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు. గత YCP మోసాలను తూచ తప్పకుండా పాటించడం కూటమి ప్రభుత్వ @JaiTDP @JanaSenaParty @BJP4Andhra విధానం.
అమ్మఒడి… pic.twitter.com/ZPFQGQKuWQ
— YS Sharmila (@realyssharmila) July 17, 2026