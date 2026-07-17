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తల్లికి వందనం పథకానికి పంగనామం- బిడ్డలకు ఎగనామం: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila Fire On Chandrababu About Thalliki Vandanam Scheme: విద్యార్థుల తల్లులకు ఆర్థిక సహాయం అందించే తల్లికి వందనం పథకంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తల్లులకు పంగనామం.. బిడ్డలకు ఎగనామం అని విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కూటమి ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 17, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:33 PM IST
తల్లికి వందనం పథకానికి పంగనామం- బిడ్డలకు ఎగనామం: వైఎస్‌ షర్మిల
Image Credit: YS Sharmila (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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