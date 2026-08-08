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YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబుకు ఏపీ రాష్ట్రం పట్టదు.. ప్రజల బాగోగులు కనిపించవు: వైఎస్ షర్మిల

YS Sharmila Fire On Chandrababu And Modi Govt: తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో రైతులను కూటమి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల డిమాండ్‌ చేశారు. ఎల్‌ నినో పరిస్థితుల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే స్పందించాలని వైఎస్‌ షర్మిల విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:18 PM IST
YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబుకు ఏపీ రాష్ట్రం పట్టదు.. ప్రజల బాగోగులు కనిపించవు: వైఎస్ షర్మిల
Image Credit: YS Sharmila

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబుకు ఏపీ రాష్ట్రం పట్టదు.. ప్రజల బాగోగులు కనిపించవు: వైఎస్ షర్మిల
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