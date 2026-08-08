/YS Sharmila: మోదీ, చంద్రబాబుకు ఏపీ రాష్ట్రం పట్టదు.. ప్రజల బాగోగులు కనిపించవు: వైఎస్ షర్మిల

AP El Nino Situation: వర్షాలు పడవని ఎల్నినో తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నా కూటమి ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వ తీరుతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కూటమి ప్రభుత్వానికి కొన్ని షర్మిల ప్రధాన డిమాండ్లు చేశారు. రైతులను వెంటనే ఆదుకోవాలని.. సబ్సిడీలు అందించాలని ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల కోరారు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర వ్యవసాయ సంక్షోభం నెలకొంది. జూలై చివరి నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణ వర్షపాతంతో పోలిస్తే సుమారు 69 శాతం వర్షపాతం లోటు నమోదైంది. జూన్ 1 నుంచి జూలై మధ్య వరకు రాష్ట్రానికి రావాల్సిన 166.76 మి.మీ. వర్షానికి బదులుగా కేవలం 86.51 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైంది. వచ్చే మూడు నెలలు 40 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎల్ నినో ప్రభావం ప్రత్యక్షంగా 50 లక్షల ఎకరాలపై పడింది. ఇది రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని అధఃపాతాళానికి నెట్టేసింది. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాలో, అన్ని దిక్కులా ఒకటే కరువు.. ఎటు చూసినా బీడు పడిన పరిస్థితి.
ఈ పరిస్థితుల్లో పాలనను గాలికొదిలేసి, కులమత కొట్లాటల్లో, కేసుల్లో, మోడీ పొగడ్త సభల్లో మీరు, మీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు బిజీ బిజిగా కాలం గడిపేస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ, కూటమి పార్టీలు ఒకటే. వీరికి రాష్ట్రం పట్టదు.. ప్రజల బాగోగులు కనిపించవు. ఆరేడు నెలలుగా ఎల్ నినో కోరలు చాస్తోందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గగ్గోలు పెడుతున్నా కంటింజెన్సీ ప్రణాళికలు లేవు. అత్యవసర చర్యలు లేవు' అని కూటమి ప్రభుత్వంపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'జిల్లాల వారీ కరువు పరిస్థితుల సమీక్షలు లేవు. రైతులకు మార్గదర్శకాలు లేవు. ముందు నుంచే ప్రత్యమ్నాయ పంటల మీద అవగాహన కల్పించలేదు . విత్తనాలు, ఎరువుల తక్షణ అందుబాటు లేవు. తాగునీరు, సాగునీటి నిర్వహణకు, భూగర్భజల వినియోగంపై ప్రణాళిక, శాస్త్రీయ పర్యవేక్షణ లేవు. కేవలం క్వాంటం అంటూ, డేటా సెంటర్లంటూ కబుర్లు కాకరకాయలతో కాలం గడిపేస్తున్నారు. మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న లక్షల రైతుల బతుకులు బుగ్గి అవుతున్నాయి' అని కాంగ్రెస్ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రభుత్వం తీరుపై మండిపడ్డారు.
తక్షణం మేలుకొని రైతులను ఆదుకోవాలని కూటమి ప్రభుత్వాన్ని షర్మిల డిమాండ్ చేశారు. మంత్రులు, సహచరులను ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని రంగంలోకి దింపాలని.. ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరవకపోతే రైతులు ఇతర వర్గాల ప్రజలతో కలిసి మీ సర్కారు వెన్ను విరిచి మరీ నిలదీస్తారని మరవకండి అని హితవు పలికారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వైఎస్ షర్మిల కొన్ని డిమాండ్లు చేశారు.
==> ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఎండిపోయిన లేదా దెబ్బతిన్నత పంటలకు ఎకరానికి తగినంత నష్టపరిహారం చెల్లించాలి.
==> వర్షాలు ఆలస్యమవడం లేదా తక్కువగా ఉండడంతో ఇబ్బంది పడుతున్న రైతులకు నీటి తక్కువ అవసరమయ్యే ప్రత్యామ్నాయ పంటల (చిరుధాన్యాలు, అపరాలు) విత్తనాలను ఉచితంగా లేదా సబ్సిడీపై అందించాలి.
==> రిజర్వాయర్లు, చివరి ఆయకట్టు భూములకు సాగునీరు అందేలా ప్రత్యామ్నాయ నీటి పారుదల ఏర్పాట్లు చేయాలి
==> కరువు పరిస్థితుల దృష్ట్యా వ్యవసాయ రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేయాలి.
==> కొత్తగా వడ్డీ లేని రుణాలు అందజేయాలి
==> ఎల్ నినో నష్టాలను అంచనా వేసి ప్రతి రైతుకు ఉచితంగా సమగ్ర పంటల బీమా వర్తింపజేయాలి
==> పశువులకు తీవ్రమైన దాణా, గ్రాసం కొరత ఏర్పడుతున్నందున పాడి రైతులకు ప్రత్యేక సబ్సిడీలు ఇవ్వాలి.