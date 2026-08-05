/YS Sharmila: ‘విధ్వంసం నుంచి మరింత అగాధంవైపు చంద్రబాబు పాలన‘: వైఎస్ షర్మిల

YS Sharmila vs Chandrababu: అబద్ధాన్ని అందంగా చెప్పడంలో సీఎం చంద్రబాబు చంద్రబాబు ఘనాపాటి. రెండేళ్ల పాలనపై కూటమి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్టు ఈ దశాబ్దపు అతి పెద్ద జోక్. ప్రగతి నివేదిక కాదది.. పూర్తిగా గతి తప్పిన నివేదిక‘ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. నాలుగు సూత్రాల పాలన అపహాస్యం.. అభివృద్ధి బూటకం.. సంపద సృష్టి మోసం.. అని ప్రకటించారు. ‘సమతుల్యత పచ్చి అబద్ధం. సంక్షేమం టోకరా. విధ్వంసం నుంచి మరింత అగాధంవైపు.. అధిక అప్పుల నుంచి ఇంకాస్త అంధకారం వైపు. ఇదే కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల ప్రగతి నివేదిక‘ అని వైఎస్ షర్మిల అభివర్ణించారు.
‘రెండేళ్ల కూటమి పాలన 24 మోసాల మయం. సూపర్ సిక్స్ సూపర్ ఫ్లాప్. ఎన్నికల హామీలకు పంగనామాలు. మ్యానిఫెస్టోకి మంగళం’ అని చంద్రబాబు వైఫల్యాలను వైఎస్ షర్మిల ఏకరువు పెట్టారు. ‘అమలు చేశామని చెప్పే పథకాలు అరకొర. ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను పక్కన బెట్టి, చెల్లని రూపాయితో చిల్లు రాజకీయం తప్పా రెండేళ్లుగా చంద్రబాబు ఉద్ధరించింది శూన్యం. అందుకే బాబు షూరిటీ - భవిష్యత్ కి లేదిక గ్యారెంటీ‘ అని షర్మిల విమర్శించారు.
‘భరోసా పేరుతో సగానికి సగం పెన్షన్లలో కోతలు పెట్టారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు 50 ఏళ్లకే పెన్షన్ అని మాట తప్పారు. 3 వేల నిరుద్యోగ భృతి, లేదా 20 లక్షల ఉద్యోగాలు అంటూ 50 లక్షల మంది నిరుద్యోగులను మోసం చేశారు. 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఆడబిడ్డకి 15 వందలు ఇస్తామని 2 కోట్ల మంది మహిళలను నమ్మించి నయవంచన చేశారు‘ అని వైఎస్ షర్మిల ఆరోపణలు చేశారు. ‘దీపం పథకం రాష్ట్రంలోని సగం కుటుంబాలకే పరిమితం చేస్తే, గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న సుఖీభవ పథకం కింద 40 లక్షల మంది రైతులకు టోకరా పెట్టారు. ఇచ్చేదాంట్లో కేంద్రంతో సంబంధం లేకుండా అని మాట మార్చారు. 20 వేలు ఇస్తామని పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధితో అన్యాయంగా లింక్ పెట్టారు‘ అని వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు.
‘ఇంట్లో ఎంత మంది బిడ్డలుంటే అన్ని రూ.15 వేలు అని హామీ ఇచ్చి.. 20 లక్షల మంది బిడ్డలకు దారుణ మోసం చేస్తున్నారు. ఇస్తున్న వారికి రూ.2 వేలు చొప్పున తగ్గించి ఎన్నికల్లో హామీని గాలిలో కలిపారు. ఆరోగ్యశ్రీ కి రూ.4 వేల కోట్లు, ఫీజు రీయింబర్స్ పథకానికి రూ.10 వేల కోట్లు బకాయిలు పెట్టి, రూ.6 వేల కోట్లు ఖర్చు చేశామని గొప్పలు చెప్పుకోవడం కూటమి సర్కారుకే చెల్లింది‘ అని చంద్రబాబు మోసాలను వైఎస్ షర్మిల వివరించారు.
రూ.32 వేల కోట్ల మేర సబ్సిడీలు విద్యుత్ కింద ప్రజలకు ఇస్తే మరి 15 వేల కోట్ల మేర ట్రూ అప్ భారాన్ని ఎందుకు మోపినట్లు? కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నించారు. రూ.12 వందల కోట్లు ధరల స్థిరీకరణ నిధి పెడితే, రాష్ట్ర రైతాంగం పండించిన పంటలను రూపాయికి అమ్ముకోలేక చెత్తకుప్పలో ఎందుకు పారబోసినట్లు? నిలదీశారు. రూ.20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి పరుగులు పెడితే, అభివృద్ధిలో అట్టడుగున అప్పుల్లో ప్రథమ స్థానంలో ఎందుకున్నట్లు? అని కూటమి ప్రభుత్వాన్ని షర్మిల కడిగి పారేశారు. ‘తలసరి ఆదాయం పెంచడం పక్కన పెడితే గత 12 ఏళ్లుగా తెలుగు దేశం పార్టీ, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు కలిసి ఒక్కో తలపై పెట్టిన అప్పు సరాసరి రూ.2 లక్షలు‘ అని షర్మిల వెల్లడించారు. ‘2024-26 మధ్య ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గసాధించిన ప్రగతి మళ్లీ అరచేతిలో వైకుంఠమే. పెట్టుబడుల పేరుతో జిమ్మిక్కులే. అమరావతి ముసుగులో మాయాజాలమే. అభివృద్ధి అజెండాతో మరో 3 లక్షల కోట్ల అప్పులే. ఎన్నికల హామీల పేరుతో మాటల గారడీలే. ఇదే కూటమి ప్రభుత్వ రెండేళ్ల అభివృద్ధి శ్వేతపత్రం‘ అని చంద్రబాబు రెండేళ్ల రిపోర్ట్ పై ఏపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శలు చేశారు.