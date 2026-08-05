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YS Sharmila: ‘విధ్వంసం నుంచి మరింత అగాధంవైపు చంద్రబాబు పాలన‘: వైఎస్ షర్మిల

YS Sharmila Fire On Chandrababu Two Years Report: తన రెండేళ్ల పాలనపై చంద్రబాబు విడుదల చేసిన ప్రగతి రిపోర్టుపై ఏపీ కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు రిపోర్టుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విధ్వంసం నుంచి అగాధం వైపు కూటమి పాలన ఉందని విమర్శించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 05, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:47 PM IST
YS Sharmila: ‘విధ్వంసం నుంచి మరింత అగాధంవైపు చంద్రబాబు పాలన‘: వైఎస్ షర్మిల
Image Credit: YS Sharmila

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Sharmila: ‘విధ్వంసం నుంచి మరింత అగాధంవైపు చంద్రబాబు పాలన‘: వైఎస్ షర్మిల
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