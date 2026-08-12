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YS Sharmila: తప్పుడు లెక్కలతో చంద్రబాబు చెప్పేదంతా సొంత డబ్బా: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila Slams To Chandrababu On Andhra Pradesh Growth Rate: వృద్ధి రేటుపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం గొప్పలు చెప్పుకుంటోందని.. అది అంతా సొంత డబ్బా అని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శించారు. అబద్ధాలను అందంగా వల్లించే కూటమి ప్రభుత్వం వృద్ధి రేటుపై ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని సూచించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 12, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:27 PM IST
YS Sharmila: తప్పుడు లెక్కలతో చంద్రబాబు చెప్పేదంతా సొంత డబ్బా: వైఎస్‌ షర్మిల
Image Credit: YS Sharmila

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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YS Sharmila: తప్పుడు లెక్కలతో చంద్రబాబు చెప్పేదంతా సొంత డబ్బా: వైఎస్‌ షర్మిల
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