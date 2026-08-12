/YS Sharmila: తప్పుడు లెక్కలతో చంద్రబాబు చెప్పేదంతా సొంత డబ్బా: వైఎస్‌ షర్మిల

YS Sharmila vs Chandrababu: వృద్ధి రేటుపై కూటమి ప్రభుత్వం చేసుకుంటున్న ప్రచారంపై 'ఎక్స్' వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్రంగా స్పందించారు. వృద్ధి రేటు అంతా చంద్రబాబు సొంత డబ్బా కొట్టుకోవడమేనని విమర్శించారు. వృద్ధి రేటుపై అనుకూలంగా అన్ని మీడియాల్లో చాటింపు వేసుకున్న చంద్రబాబు వాస్తవాలను తొక్కిపెట్టారని.. వైఫల్యాలను దాచిపెట్టారని వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అన్ని రంగాల్లో కొట్టొచ్చినట్టు నిరాశ నిస్పృహలు కనపడుతున్నాయని.. రాష్ట్రాన్ని తప్పించుకొలేని కష్టనష్టాల్లోకి తోసేశారని కూటమి ప్రభుత్వంపై ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల మండిపడ్డారు.
'వృద్ధి లేదు, అభివృద్ధి అంతకన్నా లేదు. ఆర్థికంగా పరుగులు పెడుతున్నామని జాతీయ సగటు కంటే గొప్పోళ్లు అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెప్పేదంతా సొంత డబ్బా. వృద్ధి అధఃపాతాళం' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. అభివృద్ధి కాదు అప్పుల ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారిందని ఆరోపించారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం రెండో త్రైమాసికంలో 10.7 శాతం వృద్ధి రేటు ఉందని అన్ని మీడియాల్లో చాటింపు వేసుకున్న చంద్రబాబు వాస్తవాలను తొక్కిపెట్టారని తెలిపారు. వైఫల్యాలను దాచిపెట్టారని వైఎస్ షర్మిల చెప్పారు. అన్ని రంగాల్లో కొట్టొచ్చినట్టు నిరాశ నిస్పృహలు కనపడుతుంటే తప్పటడుగులతో తప్పుడు లెక్కలతో ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని తప్పించుకొలేని కష్టనష్టాల్లోకి తోసేశారని చంద్రబాబుపై వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ఎక్కడ వృద్ధి రేటు? ఎందులో వృద్ధి రేటు? దేశ సగటుకంటే హెచ్చుగా ఉన్న నిరుద్యోగంలోనా ఈ వృద్ధి రేటు? అరటి నుంచి మామిడి, టమాటా నుంచి కోకో, పత్తి నుంచి పొగాకు రెండేళ్లుగా ఒక్క పంటకు మద్దతు ధర లేక.. అటు ప్రభుత్వ మద్దతు లేక.. రైతు పంటను, బతుకులను రోడ్డుమీద నిలబెట్టి దైన్యంగా నించుంటే, రైతు కన్నీటిలో వృద్ధి రేటా?' అని వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నించారు. పట్టపగలే హత్యలు, మద్యం, గంజాయి మత్తులో మర్డర్లు, మహిళలపై దాడులు, చివరికి పోలీసులకే రక్షణలేని మీ పాలనలో నిర్లక్ష్యంలో వృద్ధి రేటా? అని నిలదీశారు.
'పోలవరం ప్రాజెక్టు పచ్చిమోసం. 41.5 మీటర్లకు కుదించి అదేదో పెద్ద ఘనకార్యంలా డబ్బాలు కొట్టుకుంటున్న మీకు రేపు ఈ ఎత్తుతో ఏమీ ఒరగదని తెలిసికూడా రైతులను ముంచడంలో వృద్ధి రేటా?' అని కూటమి ప్రభుత్వంపై ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ట్రూ డౌన్ చేసి విద్యుత్తు ధరలు తగ్గించామని చెప్పి.. మరొక వైపు నిర్లజ్జగా పాత చార్జీలను పేదల మీద రుద్దటంతో, మీ వెన్నుపోటు విధానాల్లో వృద్ధి రేటా?' అని ప్రశ్నించారు.
'రెండేళ్లలో లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి అంటూ ఇప్పటికి ఎన్ని ప్రాజెక్టులు గ్రౌండ్ అయ్యాయి, వాటికి భూమి, నీరు, విద్యుత్తు ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో మీ విధి విధానాలేమిటో చెప్పకుండా, నిజాలను మరింత చీకటిలో నెడితే, పారదర్శకత లేమిలో వృద్ధి రేటా?' అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల సందేహం వ్యక్తం చేశారు. చివరాఖరిగా ఫాసిస్టు నరేంద్ర మోదీని రోజూ పొగడ్తల్లో ముంచేస్తూ విద్యార్థుల ఉద్యమాలు పట్టకుండా.. కనీసం వారికి మద్దతుగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేని మీ పిరికితనానికి, చేతగానితనానికి ఇది వృద్ధి రేటా? అని నిలదీశారు. ఇవన్నీ మా విమర్శలు కాదు.. ప్రజలు లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలు అని వివరించారు. అబద్ధాలను అందంగా వల్లించే కూటమి ప్రభుత్వం వృద్ధిరేటుపై ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని కూటమి ప్రభుత్వానికి వైఎస్ షర్మిల హితవు పలికారు.