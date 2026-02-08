English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Sharmila: నామ్ నరేందర్.. కాం సరెండర్: ప్రధానిపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

YS Sharmila: నామ్ నరేందర్.. కాం సరెండర్: ప్రధానిపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

YS Sharmila Slams To PM Modi On India US Trade Deal: అమెరికాతో చేసుకున్న ఒప్పందంతో భారతదేశానికి తీవ్ర విఘాతం అని వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. అమెరికా చేతిలో ప్రధాని మోదీ కీలుబొమ్మగా మారారని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ ఒప్పందంతో దేశానికి ప్రమాదం పొంచి ఉందని వైఎస్ షర్మిల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 8, 2026, 07:56 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: బ్యాంకులకు వరుసగా రెండు రోజుల సెలవు? ఎప్పుడంటే?
5
Bank Holiday
Bank Holiday: బ్యాంకులకు వరుసగా రెండు రోజుల సెలవు? ఎప్పుడంటే?
Megna Mukherjee: సౌరభ్ గంగూలీతో యాడ్‌తో క్రేజ్.. &#039;బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా&#039;తో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..!
5
Megna Mukherjee
Megna Mukherjee: సౌరభ్ గంగూలీతో యాడ్‌తో క్రేజ్.. 'బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా'తో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..!
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధం.. అఫీషియల్ గా చెప్పేసిన కూతురు సుప్రీత..!
5
Surekha Vani marriage
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల సురేఖ వాణి పెళ్లికి సిద్ధం.. అఫీషియల్ గా చెప్పేసిన కూతురు సుప్రీత..!
Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
5
Bank Jobs 2026
Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
YS Sharmila: నామ్ నరేందర్.. కాం సరెండర్: ప్రధానిపై వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

US India Trade Deal: ప్రధాని మోదీ తీరు నామ్ నరేందర్.. కాం సరెండర్ అనేలా మారిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఎద్దేవా చేశారు. అమెరికా చేతిలో ప్రధాని కీలుబొమ్మగా మారారని ఆరోపించారు. అమెరికాతో జరిగినది గ్రేట్ డీల్ కాదు భారతదేశానికి బ్లాక్ డీల్ అని ప్రకటించారు . దేశ రైతులకు, పరిశ్రమల రంగానికి బ్లాక్ డే అని చెప్పారు. అగ్రరాజ్యం బ్లాక్ మెయిల్ కి తలొగ్గి భారతదేశ ప్రజల ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టడం దారుణం అని మండిపడ్డారు. అమెరికా డీల్ దేశ భవిష్యత్ కే ప్రమాదం పొంచి ఉందని వైఎస్ షర్మిల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: బూతుల రేవంత్‌ రెడ్డికి పోలింగ్ బూత్‌లో  బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు

అమెరికాతో భారత్ చేసుకున్న ఒప్పందంపై ఎక్స్ వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల స్పందించారు. ఈ సందర్భంగా మోదీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'సున్నా సుంకాలతో భారత మార్కెట్ ను అమెరికా ఉత్పత్తులు శాసించాయంటే స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు ఇది మరణశాసనమే. మోడీ చేసిన బ్లాక్ డీల్ మన రూపాయి భవితవ్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉంది. భారత ఎగుమతులపై అమెరికా సుంకాలు 18 శాతం తగ్గిస్తే.. ఆ దేశ దిగుమతులపై మోడీ సుంకాలు సున్నా చేయడం ఏంటి?' అని వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నించారు. 'భారతదేశ ఉత్పత్తులపై మొన్నటిదాకా అమెరికా వేసిన పన్నులు కేవలం 5 శాతం లోపే. 5 నుంచి 50 శాతం పన్నులు పెంచి, అందులో 18 శాతానికి కుదిస్తే భారతదేశానికి ప్రయోజనం ఎలా అవుతుంది? దేశానికి భారీ లాభం ఎలా చేకూరింది? సుంకాలు తగ్గింపుతో భారత్ కి దక్కే ప్రయోజనం కంటే.. సున్నా సుంకాలతో అమెరికాకు మాత్రం 100 శాతం లాభం' ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల వివరించారు.

Also Read: KT Rama Rao: తెలంగాణకు కాంగ్రెస్‌, బీజేపీలు చేసిందేమీ లేదు: కేటీఆర్‌

'భారత రైతులకు ఉరి పెట్టి అమెరికా వ్యవసాయానికి మోడీ గ్రేట్ డీల్ ఇచ్చారు. ట్రంప్ కోసం మేక్ ఇన్ ఇండియా స్లోగన్ కి మోడీ తిలోదకాలు ఇచ్చారు. రష్యా క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకున్నారంటే మళ్లీ సుంకాలు 50 శాతం పెంచుతామని ట్రంప్ బహిరంగంగా అంటున్నారంటే ఇది బ్లాక్ మెయిల్ కాదా? ట్రంప్ పెట్టిన భయానికి మోడీ బయటపడ్డారంటే సాగిలపడ్డట్లు అనిపించుకోదా?' అని వైఎస్ షర్మిల సందేహం వ్యక్తం చేశారు.

'ఇరు దేశాల మధ్య సమతూకంగా చేసుకొనేవి వాణిజ్య ఒప్పందాలు. ఒక దేశానికి నష్టం, మరో దేశానికి లాభం చేసే వాటిని ఒప్పందాలు ఎలా అంటారు? అమెరికా ప్రయోజనాల కోసం 75 ఏళ్ల వాణిజ్య ఒప్పందాల చరిత్రను మోడీ తుంగలో తొక్కారు. 50 కోట్ల వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాల కన్నా.. మోదీకి అమెరికా ప్రయోజనాలే మిన్న. ఏటా 100 బిలియన్ డాలర్ల దేశ సొమ్మును అమెరికాకు అప్పనంగా కట్టబెట్టే కుట్ర ఇది' కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. భారత ప్రధాని అమెరికా ఎదుట లొంగిపోవడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని ప్రకటించారు. మోడీ వెంటనే సరెండర్ అగ్రిమెంట్ ను బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. 'సున్నా సుంకాలు విధించే రెండు మూడు వస్తువుల గురించి చెప్పడం కాదు.. అమెరికా నుంచి దిగుమతి కాబోయే అన్ని ఉత్పత్తులు, విధించే పన్నుల వివరాలు వెంటనే బయటపెట్టాలి' అని వైఎస్ షర్మిల కోరారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS SharmilaCongress PartyVijayawadaNarendra ModiDonald Trump

Trending News