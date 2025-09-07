Apmsrb Recruitment 2025: నెలకు రూ.50 వేల జీతంతో ఏపీ వైద్యారోగ్యశాఖలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Apmsrb Recruitment: ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇటీవల 48 డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా.. సెప్టెంబర్ 15తో ముగియనుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ http://apmsrb.ap.gov.in/msrb/ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
విద్యార్హత ఏంటి..?
అభ్యర్థులు ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. అలాగే పని అనుభవం, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, టైపింగ్ నైపుణ్యాలు కలిగి ఉండాలి.
వయోపరిమితి ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థుల వయసు 60 సంవత్సరాలు మించకూడదు.
ఎంపిక విధానం ఏంటి..?
ఎంపిక ప్రక్రియలో రాత పరీక్ష ఉండదు.. కేవలం విద్యా మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసిన అభ్యర్థులకు అదనపు వెయిటేజీ పాయింట్లు ఇస్తారు.
అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత..?
దరఖాస్తు రుసుము ఓసీ అభ్యర్థులకు 1000 రూపాయలు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 750 రూపాయలు.
జీతం ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 55,350 రూపాయల జీతం లభిస్తుంది.
