Apmsrb Recruitment 2025: నెలకు రూ.50 వేల జీతంతో ఏపీ వైద్యారోగ్యశాఖలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Recruitment Alert: ఏపీ వైద్యారోగ్యశాఖ ఇటీవల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మొత్తం 48 డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దీనికి సంబందించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే మొదలైంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 7, 2025, 07:19 PM IST

Apmsrb Recruitment 2025: నెలకు రూ.50 వేల జీతంతో ఏపీ వైద్యారోగ్యశాఖలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Apmsrb Recruitment: ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఇటీవల 48 డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభం కాగా.. సెప్టెంబర్ 15తో ముగియనుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ http://apmsrb.ap.gov.in/msrb/ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 

విద్యార్హత ఏంటి..?
అభ్యర్థులు ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ కౌన్సిల్‌లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. అలాగే పని అనుభవం, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, టైపింగ్ నైపుణ్యాలు కలిగి ఉండాలి. 

వయోపరిమితి ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థుల వయసు 60 సంవత్సరాలు మించకూడదు. 

ఎంపిక విధానం ఏంటి..?
ఎంపిక ప్రక్రియలో రాత పరీక్ష ఉండదు.. కేవలం విద్యా మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేసిన అభ్యర్థులకు అదనపు వెయిటేజీ పాయింట్లు ఇస్తారు.

అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత..?
దరఖాస్తు రుసుము ఓసీ అభ్యర్థులకు 1000 రూపాయలు, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 750 రూపాయలు. 

జీతం ఎంత..?
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 55,350 రూపాయల జీతం లభిస్తుంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Apmsrb Recruitment 2025Andhra Pradesh Medical Services Recruitment BoardApmsrb NotificationDeputy Executive Officer Jobs In ApDeputy Executive Officer Recruitment

