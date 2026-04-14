Hot Summer: ఏపీలో భగభగ మండిపోతున్న ఎండలు.. ఈ 4 గంటలు బయటకు రావొద్దని APSDMA హెచ్చరిక

Heat Waves Alert: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎండలు నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా అయితే ఉష్ణోగ్రతలు ఏకంగా 44.5 డిగ్రీలు నమోదుకాగా.. ప్రజలు ఎండ తీవ్రతకు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజల్ని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు బయటక రావొద్దంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 14, 2026, 07:15 AM IST

AP High Temperatures Heat Waves: ఏపీలో ఎండలు భగభగ మండిపోతున్నాయి. రోజురోజుకు ఎండల తీవ్రత మరింత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో.. ప్రజలు ఎంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఇవాళ రాయలసీమ, కోస్తా జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైందుకు అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో 33 మండలాల్లో తీవ్ర వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మరో 44 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందంటున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 15, విజయనగరం జిల్లాలో 9, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 4 మండలాల్లో, పోలవరం జిల్లాలో 3, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 1, ఏలూరు జిల్లాలోని ఒక మండలంలో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

సోమవారం అత్యధికంగా కడపలో గరిష్ఠంగా 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. నంద్యాల జిల్లా సంజామలలో 44 డిగ్రీలు, తిరుపతి జిల్లా వరదయ్యపాళెంలో 43.8, మార్కాపురం జిల్లా అనుమలపల్లిలో 43.2, కర్నూలు జిల్లా గూడూరులో 43, పల్నాడు జిల్లా దుర్గిలో 42.8, అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో 42.7, నెల్లూరు జిల్లా కొమ్మిపాడులో 42.4, ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి, శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తలుపులలో 42.3, అన్నమయ్య జిల్లా నూలివీడులో 42 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది' అని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. 

కాగా తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాల్పుల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు సూచించారు. మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లకూడదని హెచ్చరించారు. ఎండ తగలకుండా తలకు క్యాప్ పెట్టుకోవాలని, కాటన్ దుస్తులే ధరించాలన్నారు. సన్ గ్లాసెస్ వాడాలని.. గుండెపోటు, షుగర్, బీపీ ఉన్న వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు అధికారులు. అలాగే నిమ్మరసం, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని చెప్పారు. డీహైడ్రేషన్‌ నివారించేందుకు నీరు ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండాలన్నారు.

మరోవైపు ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాలపై ఎల్‌నినో ప్రభావం చూపనుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రభావంతో దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. దక్షిణాదిలోని ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటకల్లో సాధారణం, కొన్నిచోట్ల ఎక్కువ, మరికొన్ని చోట్ల తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అవుతుందని భావిస్తున్నారు.  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

