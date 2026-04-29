English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఏపీ
  Andhra Pradesh: ఏపీలో విభిన్న వాతావరణం.. కొన్నిచోట్ల వడగాల్పులు, మరికొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు..

Andhra Pradesh: ఏపీలో విభిన్న వాతావరణం.. కొన్నిచోట్ల వడగాల్పులు, మరికొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు..

Apsdma heatwave alert: ఏపీలో ప్రస్తుతం పలు ప్రాంతాలలో ఒక మోస్తరు భారీ వర్షాలతో పాటు మరికొన్ని చోట్ల ఎండలు దంచి కొడతాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని సూచించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 29, 2026, 08:50 PM IST
  • ఏపీలో పలు చోట్ల ఎండలు, భారీ వర్షాలు..
  • వాతావరణ శాఖ కీలక అలర్ట్..

Andhra Pradesh: ఏపీలో విభిన్న వాతావరణం.. కొన్నిచోట్ల వడగాల్పులు, మరికొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు..

Apsdma summer heatwave and heavy rain alert for Ap these places: గత కొన్ని రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఒక వైపు వేడి గాలులు, మరోవైపు భారీ వర్షాలతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో  ఏపీలో రానున్న 24 గంటల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

నెల్లూరు జిల్లా కొమ్మిపాడులో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 44.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అంతే కాకుండా.. గురువారం విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లోని 10 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీనితో పాటు మరో 20 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ పేర్కొంది.

మరోవైపు ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల భారీతో పాటు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్రలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాలతో,ఎండలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రైతులు పంటల విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించింది. వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు చెట్ల కింద ఉండవద్దని సూచించింది. వడదెబ్బ ప్రభావంకు గురికాకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

APSDMAAndhra PradeshHeatwave AlertHeavy RainHeat Stroke

Trending News