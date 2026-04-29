Andhra Pradesh: ఏపీలో విభిన్న వాతావరణం.. కొన్నిచోట్ల వడగాల్పులు, మరికొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు..

Apsdma summer heatwave and heavy rain alert for Ap these places: గత కొన్ని రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఒక వైపు వేడి గాలులు, మరోవైపు భారీ వర్షాలతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీలో రానున్న 24 గంటల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
నెల్లూరు జిల్లా కొమ్మిపాడులో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 44.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అంతే కాకుండా.. గురువారం విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లోని 10 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీనితో పాటు మరో 20 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ పేర్కొంది.
మరోవైపు ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల భారీతో పాటు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్రలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
Read more: Woman Raped in Vizag Express: రన్నింగ్ ట్రైన్లో మహిళపై అత్యాచారం.. ఏపీ మహిళ కమిషన్ సీరియస్..
ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాలతో,ఎండలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రైతులు పంటల విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించింది. వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు చెట్ల కింద ఉండవద్దని సూచించింది. వడదెబ్బ ప్రభావంకు గురికాకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
