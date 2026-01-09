English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • RTC Good News: సంక్రాంతి పండుగకు ఆర్టీసీ గుడ్ న్యూస్.. అద్దె బస్సుల సమ్మె విరమణ

RTC Good News: సంక్రాంతి పండుగకు ఆర్టీసీ గుడ్ న్యూస్.. అద్దె బస్సుల సమ్మె విరమణ

Big Relief To RTC Passengers Bus Strike Withdraw A Head Of Sankranti Festival: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. సంక్రాంతి పండుగ వేళ కలకలం రేపిన ఆర్టీసీ బస్సుల సమ్మె విరమణ పొందింది. సమ్మెను విరమిస్తున్నట్లు అద్దె బస్సుల యజమానులు ప్రకటించారు. ఆర్టీసీ యాజమాన్యంతో చేసిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.  

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 9, 2026, 08:17 PM IST

RTC Strike Break: సంక్రాంతి పండుగకు సిద్ధమవుతున్న ప్రయాణికులకు శుభవార్త. ఈనెల 12వ తేదీ నుంచి చేపట్టాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సుల సమ్మెకు బ్రేక్ పడింది. ఆర్టీసీలో అద్దె బస్సుల యజమానులు తలపెట్టిన తమ సమ్మె నిర్మిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తమ సమస్యలు.. డిమాండ్లపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం సానుకూలంగా స్పందించడంతో చేపట్టాల్సిన సమ్మె ఆగిపోయింది. ఈ ప్రకటనతో ప్రజా రవాణాకు ఎలాంటి ఆటంకం ఏర్పడదు. పండుగ సమయంలో యథావిధిగా ప్రజా రవాణా కొనసాగనుండడంతో ప్రయాణికులకు ఊరట లభించింది. సమ్మెతో ఆగిపోవాల్సిన దాదాపు 2500 బస్సులు యథావిధిగా నడవనున్నాయి.

తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచి తలపెట్టిన సమ్మె విరమణ చేస్తున్నట్లు అద్దె బస్సుల యజమానులు ప్రకటించారు. అద్దెబస్సుల యజమానులతో ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. సమస్యల పరిష్కారంపై అద్దెబస్సుల సంఘాల నేతలతో ఆర్టీసీ ఎండీ చర్చించారు. చర్చల సందర్భంగా తమ ఐదు ప్రధాన సమస్యలను అద్దె బస్సుల యజమానులు ఆర్టీసీ ఎండీ ముందు ఉంచారు. 

బస్సుల్లో ఓవర్ లోడ్ తో వచ్చే సమస్యలను పరిష్కరించాలని బస్సు యజమానులు కోరారు. అద్దె బస్సుల్లో ఓవర్ లోడ్ తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎండీని అద్దె బస్సుల యజమానులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రమాదానికి గురైనపుడు ఇచ్చే ఇన్సురెన్సు సమస్యలు పరిష్కరించాలని నాయకులు ఆర్టీసీ సంస్థను కోరారు. కేఎంపీఎల్ 5.77ను 5.27కు తగ్గించాలని అద్దె బస్సుల యజమానులు ఆర్టీసీని డిమాండ్ చేశారు. నిర్వహణ ఖర్చు కోసం ఇచ్చే మొత్తాన్ని పెంచాలని ఆర్టీసీ ఎండీని అద్దె బస్సుల యజమానులు కోరారు. అద్దె బస్సులు వాహనాలకు కార్మికులకు ఇచ్చే వేతనాలను పెంచాలని తమ డిమాండ్ లలో యజమానులు ఆర్టీసీ ఎండీకి చెప్పారు. అద్దె బస్సుల యజమానుల సమస్యలు, డిమాండ్ లపై మంత్రి మండిపల్లి రాం ప్రసాద్ రెడ్డితో ఆర్టీసీ ఎండీ చర్చించారు.

ఈనెల 20వ తేదీలోపు సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని అద్దె బస్సుల యజమానులకు ఆర్టీసీ ఎండీ హామీ ఇచ్చారు. ఆర్టీసీ ఎండీ హామీతో ఈనెల 12వ తేదీ నుంచి తలపెట్టిన సమ్మె విరమించినట్లు బస్సుల యజమానులు ఆర్టీసీ సంస్థకు తెలిపారు. సంక్రాంతి పండుగ వేళ ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు సమ్మె ను విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటన చేశారు. ఈ ప్రకటనతో ప్రయాణికులకు ఊరట లభించింది.

Also Read: Sankranti Holidays Telangana: ఎట్టకేలకు కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించిన తెలంగాణ సర్కార్..సంక్రాంతికి ఎన్ని రోజులు ఇచ్చారంటే?

Also Read: River Water: నదీ జలాల వివాదంపై చంద్రబాబుకు రేవంత్ రెడ్డికి కీలక విజ్ఞప్తి.. ఏమిటో తెలుసా?

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

