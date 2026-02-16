Apsrtc Bus accident in Srisailam dornala ghat road in nandyal: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు జనాల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు మరల సెఫ్ గా తిరిగి వచ్చేంత వరకు టెన్షన్గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా బస్సు ప్రమాదాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవాల్సిన పనిలేదు. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ తో పాటు, ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నడిచే బస్సులు కూడా అనేక పర్యాయాలు ప్రమాదాలకు గురయ్యాయి. ఈ ఘటనల్లొ కొన్ని చోట్ల బస్సంతా కాలి బూడిదైన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర బస్ ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బస్సులో సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు బస్సులో ఉండగా దోర్నాల సమీప చింతల ఘాట్ రోడ్డు లో ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి లోయ లోకిబస్సు ఒరిగింది. దీంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు అరుపులు కేకలు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఘాట్ రోడ్డులోని మిగతా వాహనాల వారు వెంటనే రియాక్ట్ అయి పక్కకు ఒరిగిపోయిన బస్సు నుంచి అద్దాలు పగలకొట్టి ప్రయాణికుల్ని బైటకు తీశారు.
మరి కొంత మంది బస్సు అద్దాల్ని పగలకొట్టుకుని బైటకు వచ్చారు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంత మంతా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అనేక మందిఈ ఘటనలో గాయపడ్డారు. కొంత మంది షాక్ లో ఉండిపోయారు. ఒక్కసారిగా గుండె ఆగినంత పనైందని పలువురు ప్రయాణికులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. మల్లన్న దయవల్లే బతికి బట్టకట్టామని భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు.
బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిదందని కొంత మంది చెప్తున్నారు. మరోవైపు డ్రైవర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని ప్రయాణికులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో అంబులెన్స్ లను తరలించారు. గాయపడ్డవారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా శ్రీశైలం భక్తులలో టెన్షన్ నెలకొంది.