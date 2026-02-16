English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Srisailam Bus Accident Video: శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో బోల్తా పడ్డ బస్సు.. షాక్‌లో ప్రయాణికులు.. వీడియో..

Srisailam Bus Accident Video: శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో బోల్తా పడ్డ బస్సు.. షాక్‌లో ప్రయాణికులు.. వీడియో..

Bus accident in Srisailam ghat road: ఘాట్ రోడ్డులో బస్సు ఒక్కసారిగా పక్కకు ఒరిగిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికులు కాపాడండని ఆర్తనాదాలు పెట్టుకున్నారు. చాలా మంది బస్సు కిటికిల్లో నుంచి బైటకు దూకేశారు.ఈ ఘటనతో దోర్నాల సమీపంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 16, 2026, 06:28 PM IST
  • శ్రీశైలంలో బస్సుప్రమాదం..
  • భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్..

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్ మార్కెట్లో లేటెస్ట్ రేట్స్ చెక్ చేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి కీలక అప్‌డేట్..హైదరాబాద్ మార్కెట్లో లేటెస్ట్ రేట్స్ చెక్ చేయండి!
Pm Kisan: 9 కోట్ల మంది రైతులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. పీఎం కిసాన్‌ నిధుల విడుదల డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
5
PM KISAN
Pm Kisan: 9 కోట్ల మంది రైతులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. పీఎం కిసాన్‌ నిధుల విడుదల డేట్‌ ఫిక్స్‌..!
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
5
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
5
Prabhas health update
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
Srisailam Bus Accident Video: శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో బోల్తా పడ్డ బస్సు.. షాక్‌లో ప్రయాణికులు.. వీడియో..

Apsrtc Bus accident in Srisailam dornala ghat road in nandyal: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు జనాల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు మరల సెఫ్ గా తిరిగి వచ్చేంత వరకు టెన్షన్గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా  బస్సు ప్రమాదాలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవాల్సిన పనిలేదు. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ తో పాటు, ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నడిచే బస్సులు కూడా అనేక పర్యాయాలు  ప్రమాదాలకు గురయ్యాయి. ఈ ఘటనల్లొ కొన్ని చోట్ల బస్సంతా కాలి బూడిదైన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లా  శ్రీశైలం ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర బస్ ప్రమాదం సంభవించింది.  ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బస్సులో సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లాలోని శ్రీశైలం ఘాట్  రోడ్డులో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు బస్సులో ఉండగా దోర్నాల సమీప చింతల ఘాట్ రోడ్డు లో ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి లోయ లోకిబస్సు ఒరిగింది. దీంతో బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు అరుపులు కేకలు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఘాట్ రోడ్డులోని మిగతా వాహనాల వారు వెంటనే రియాక్ట్ అయి పక్కకు  ఒరిగిపోయిన బస్సు నుంచి అద్దాలు పగలకొట్టి ప్రయాణికుల్ని బైటకు తీశారు.

మరి కొంత మంది బస్సు అద్దాల్ని పగలకొట్టుకుని బైటకు వచ్చారు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంత మంతా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అనేక మందిఈ ఘటనలో గాయపడ్డారు. కొంత మంది షాక్ లో ఉండిపోయారు. ఒక్కసారిగా గుండె ఆగినంత పనైందని పలువురు ప్రయాణికులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. మల్లన్న దయవల్లే బతికి బట్టకట్టామని  భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు.

Read more: Video Viral: శివ పార్వతుల కళ్యాణంలో ప్రత్యక్షమైన నాగు పాము.. తెలంగాణలో అద్భుత ఘటన.. వీడియో వైరల్..

 బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగిదందని కొంత మంది చెప్తున్నారు. మరోవైపు డ్రైవర్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని ప్రయాణికులు మాట్లాడుకుంటున్నారు. పోలీసులకు సమాచారం అందడంతో అంబులెన్స్ లను తరలించారు. గాయపడ్డవారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా శ్రీశైలం భక్తులలో టెన్షన్ నెలకొంది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

SrisailamBus accident in SrisailamSrisailam dornala road accidentAPSRTCMahashivratri 2026

Trending News