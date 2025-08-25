English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. ఈసారి ఏం చెప్పారంటే?

CM Chandrababu Big Announcement On APSRTC Free Bus Scheme Know The Full Details: ఏపీలో ప్రవేశపెట్టిన ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. పథకం ప్రారంభించి పది రోజులు గడవడంతో సమీక్ష పెట్టి ఉచిత బస్సుపై కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 25, 2025, 09:13 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
5
bank holiday monday
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
Jio: జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.199 తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
5
Jio 199 plan
Jio: జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.199 తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
RTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. ఈసారి ఏం చెప్పారంటే?

APSRTC Free Bus Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రారంభించి పది రోజులు గడవడంతో సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. మహిళల సహకారంతో స్త్రీ శక్తి గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యిందని.. ఉచిత బస్సులకు త్వరలో లైవ్ ట్రాకింగ్ పెడతామని ప్రకటించారు. స్త్రీ శక్తి బస్సులకు రెండు వైపులా బోర్డులు పెట్టాలని ఆర్టీసీ అధికారులకు సూచించారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తే మహిళలకు భద్రత ఉంటుందని చంద్రబాబు తెలిపారు.

Also Read: OU Students: రేవంత్‌ రెడ్డికి ఊహించని షాక్‌.. అక్కడ పసుపు నీళ్లు చల్లి సంప్రోక్షణ

అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో సోమవారం ఆర్టీసీపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలు ఎలా జరుగుతుందని ఆర్టీసీ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆక్యుపెన్సీ రేషియో ఎంత మేర పెరిగిందని ఆరా తీశారు. స్త్రీ శక్తి బస్సుల్లో సీట్ల కోసం పోటీ పడే క్రమంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురువుతున్నాయా..? అని ముఖ్యమంత్రి అడిగారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలు చేసినప్పటి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో పెరిగిందని అధికారులు చెప్పారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం సందర్భంగా సీట్ల కోసం ఇబ్బందులు.. గందరగోళం వంటి సంఘటనలు తలెత్తడం లేదని అధికారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. ఉచిత బస్సును మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని.. అవసరమైతేనే ప్రయాణాలు చేస్తున్నారని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు వెల్లడించారు.

Also Read: AP Rains: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు భారీ వర్ష హెచ్చరిక.. మూడు రోజులు ఎక్కడెక్కడ అంటే?

ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. 'మహిళల్లో చైతన్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం అందించే పథకాలను అందిపుచ్చుకుని అభివృద్ధి చెందుతారు. స్త్రీ శక్తి ద్వారా వారికి ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కల్పించాం. విద్యార్థినులు, మహిళలందరికీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కానుకగా ఇచ్చాం. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వెళ్తే భద్రత కూడా ఉంటుంది' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్థికంగా భారమైనా సరే.. మహిళలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి... వారికి చేయూత అందివ్వడానికే స్త్రీ శక్తి పథకం ప్రారంభించినట్లు చంద్రబాబు వివరించారు.

Also Read: Metro Charges Hike: మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌.. మెట్రో ఛార్జీలు పెంపు

ఆర్టీసీ సిబ్బందికి మహిళా ప్రయాణికులు సహకరించాలని సీఎ చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. స్త్రీ శక్తి పథకం కింద నడిపే బస్సులకు వెనుక.. ముందు భాగాన బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. సీట్లకోసం పోటీ పడితే.. ఆర్టీసీ సిబ్బంది సంయమనంతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. పథకం ప్రారంభానికి ముందు 40 శాతం మహిళలు ప్రయాణిస్తే.. 60 శాతం మంది పురుషులు ప్రయాణించే వారని.. ఇప్పుడు 65 శాతం మేర మహిళలు ప్రయాణిస్తుంటే.. 35 శాతం మేర పురుషులు ప్రయాణిస్తున్నారని అధికారులు వివరించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chandrababu NaiduAPSRTC Free Bus SchemeSthree ShakthiAmaravatiSecretariat

Trending News