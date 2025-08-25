RTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. ఈసారి ఏం చెప్పారంటే?

APSRTC Free Bus Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రారంభించి పది రోజులు గడవడంతో సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. మహిళల సహకారంతో స్త్రీ శక్తి గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యిందని.. ఉచిత బస్సులకు త్వరలో లైవ్ ట్రాకింగ్ పెడతామని ప్రకటించారు. స్త్రీ శక్తి బస్సులకు రెండు వైపులా బోర్డులు పెట్టాలని ఆర్టీసీ అధికారులకు సూచించారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తే మహిళలకు భద్రత ఉంటుందని చంద్రబాబు తెలిపారు.
అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో సోమవారం ఆర్టీసీపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలు ఎలా జరుగుతుందని ఆర్టీసీ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆక్యుపెన్సీ రేషియో ఎంత మేర పెరిగిందని ఆరా తీశారు. స్త్రీ శక్తి బస్సుల్లో సీట్ల కోసం పోటీ పడే క్రమంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురువుతున్నాయా..? అని ముఖ్యమంత్రి అడిగారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అమలు చేసినప్పటి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆక్యుపెన్సీ రేషియో పెరిగిందని అధికారులు చెప్పారు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం సందర్భంగా సీట్ల కోసం ఇబ్బందులు.. గందరగోళం వంటి సంఘటనలు తలెత్తడం లేదని అధికారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. ఉచిత బస్సును మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారని.. అవసరమైతేనే ప్రయాణాలు చేస్తున్నారని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు వెల్లడించారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. 'మహిళల్లో చైతన్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం అందించే పథకాలను అందిపుచ్చుకుని అభివృద్ధి చెందుతారు. స్త్రీ శక్తి ద్వారా వారికి ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కల్పించాం. విద్యార్థినులు, మహిళలందరికీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కానుకగా ఇచ్చాం. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వెళ్తే భద్రత కూడా ఉంటుంది' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్థికంగా భారమైనా సరే.. మహిళలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి... వారికి చేయూత అందివ్వడానికే స్త్రీ శక్తి పథకం ప్రారంభించినట్లు చంద్రబాబు వివరించారు.
ఆర్టీసీ సిబ్బందికి మహిళా ప్రయాణికులు సహకరించాలని సీఎ చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. స్త్రీ శక్తి పథకం కింద నడిపే బస్సులకు వెనుక.. ముందు భాగాన బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. సీట్లకోసం పోటీ పడితే.. ఆర్టీసీ సిబ్బంది సంయమనంతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. పథకం ప్రారంభానికి ముందు 40 శాతం మహిళలు ప్రయాణిస్తే.. 60 శాతం మంది పురుషులు ప్రయాణించే వారని.. ఇప్పుడు 65 శాతం మేర మహిళలు ప్రయాణిస్తుంటే.. 35 శాతం మేర పురుషులు ప్రయాణిస్తున్నారని అధికారులు వివరించారు.
