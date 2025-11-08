APSRTC Ticket Booking From Google Map: ఏపీఎస్ఆర్టీసీ వినూత్న ప్రయోగం సక్సెస్ సాధించింది. టికెట్ బుకింగ్ విధానంలోనే కొత్త విధానం అందుబాటులోకి రానుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ప్రయాణికులకు మరింత సులభతరం చేస్తుంది. ఎపీఎస్ఆర్టీసీ తీసుకువచ్చిన ఈ కొత్త విధానం ద్వారా బస్సు ప్రయాణికులు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాలో గూగుల్ మ్యాప్స్ లో సెర్చ్ చేస్తే ఆ రూట్లో తిరిగే ఆర్టీసీ బస్సు రిజర్వేషన్స్ సదుపాయం ఉన్న బస్సులు జర్నీ సమయం, వివరాలు క్షుణ్ణంగా కనిపిస్తాయి. వాటి మీద క్లిక్ చేస్తే ఆర్టీసీ వెబ్సైట్లోకి తీసుకువెళ్తుంది. ఈ మేరకు గూగుల్ ప్రతినిధులతో చర్చలు కూడా పూర్తయ్యాయి. విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ మార్గంలో అమలు చేయగా విజయవంతమైంది. త్వరలో అన్ని రూట్లలో ఈ విధానం మొదలు కానుంది. తద్వారా బస్సు ప్రయాణికులకు టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం ఇక మరింత సులభతరం అవుతుంది.
సాధారణంగా మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతం వెళ్లడానికి బైక్ లేదా నడక లేదా బస్సు ఇతర మార్గాల్లో రూట్ మ్యాప్ పెట్టుకొని మరీ డెస్టినేషన్ చేరుకుంటాం. అయితే ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ ద్వారా సులభంగా బస్సు టికెట్ బుక్ చేసుకునే విధానం కూడా త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ కౌంటర్లు, ఏజెంట్లు, కొన్ని అధికారిక వెబ్సైట్, యాప్ల ద్వారా ఈ టిక్కెట్ బుకింగ్ చేసుకుంటాం. ఇక నేరుగా ప్రత్యేకంగా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా కేవలం మన ఫోన్లో ఉండే గూగుల్ మ్యాప్ ద్వారా సులభంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.
టికెట్ బుకింగ్ ఎలా?
సాధారణంగా అందరి ఫోన్లో గూగుల్ మ్యాప్స్ అనే యాప్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేసి విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం అనే టైప్ చేస్తే వాటి మధ్య ఉండే దూరం కనిపిస్తుంది. అక్కడే బస్సు లేదా కారు లేదా బైకు సింబల్స్ కనిపిస్తాయి. అక్కడ ఎంత సమయం పడుతుంది కూడా ఉంటుంది.
అయితే బస్సు సింబల్ పై క్లిక్ చేస్తే విజయవాడ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు ఎన్ని ఉన్నాయో అక్కడ కనిపిస్తాయి. అదే విధంగా ఏ సమయంలో బయలుదేరుతుంది? ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుంది? కనిపిస్తుంది. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆర్టీసీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తుంది. అలా మీరు సులభంగా ఆర్టీసీ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్లో చెల్లింపులు చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక రానున్న వారం రోజుల్లో అన్ని రూట్లలో ఈ గూగుల్ మ్యాప్ టికెట్లో బుకింగ్ సదుపాయం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ గూగుల్ తో జరిపిన చర్చలు సఫలం అయ్యాయి. ఇక ట్రయల్ కూడా విజయవంతమైంది. తద్వారా విజయవంతంగా విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ మార్గంలో దీని అమలు కూడా చేశారు. మూడు నెలలకు కిందటే బుకింగ్స్ కూడా విజయవంతంగా జరిగాయి.
