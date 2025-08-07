Free Bus Scheme: ఏపీ మహిళలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రూట్లో ఉచిత బస్సు క్యాన్షిల్.. టికెట్ డబ్బులు కట్టాల్సిందే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Apsrtc key update on free bus scheme: ఆగస్టు 15 నుంచి ఉచిత బస్సు సర్వీసును అమల్లోకి తీసుకొచ్చే విధంగా ఏపీ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ దీనిపై కీలక అప్ డేట్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ఏపీలో ఒక మార్గంలో మాత్రం రూట్ బస్సులో మహిళలు టికెట్ కొని మాత్రమే ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందని సంస్థ క్లారిటీ ఇచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 7, 2025, 08:32 PM IST
  • ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై మహిళకు బిగ్ అప్ డేట్..
  • ఆ ఒక్క రూట్లో మాత్రం ఉండవన్న అధికారులు..

apsrtc on free bus scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో  చంద్రబాబు సర్కారు మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో  మహిళలకు ఆగస్టు 15 నుంచి  మహిళలకు ఉచితంగా బస్సులో ప్రయాణం కల్పించేందుకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం సన్నాహలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా గుర్తింపు కార్డులతో  ఐదు రకాల ఆర్టీసీ సర్వీసుల్లో మహిళలకు అవకాశం కల్పిస్తామని ఇప్పటికే చంద్రబాబు సర్కారు ప్రకటించింది. 

ఏపీ వ్యాప్తంగా మహిళలకు ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడికైన ఉచిత బస్సు సర్వీసు సదుపాయంను కల్పించనున్నారు. ఆడపిల్లలు, మహిళలు, ట్రాన్స్ జెండర్లకు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకంను అమలు చేసే దిశగా ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను అమలుకు రంగం సిద్దం చేసింది.
ఈ క్రమంలో.. తాజాగా ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఈ క్రమంలో  ఏపీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ ద్వారక తిరుమల రావు మాట్లాడుతూ.. తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు వెళ్లే సప్తగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం వర్తించదని తెలిపారు. అంతే కాకుండా..  భద్రత కారణాల రీత్యా.. తిరుమలకు వెళ్లే ఘాట్ రోడ్డులో ఉచిత బస్సు పథకం వర్తింపజేయడం లేదని ఆర్టీసీ చైర్మన్ ద్వారక తిరుమల రావు ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు.  

ఆగస్టు 15 నుంచి రాష్ట్రంలో స్త్రీశక్తి పథకం కింద మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు ప్రయాణం ఉంటుందని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ చైర్మన్ ద్వారకా తిరుమలరావు పేర్కొన్నారు. ఏపీ వ్యాప్తంగా జీరో టికెట్ అమల్లో ఉంటుదన్నారు.

Read more: Jobs In Tirumala: నిరుద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. టీటీడీలో ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్.!. పోస్టుల వివరాలు ఇవే..

బస్సులలో రద్దీని బట్టి బస్సుల్ని పెంచడానికి తగిన చర్యల్ని తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో మరిన్ని పల్లెవెలుగు,  ఏసీ, సిటీ ఆర్డినరీ ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

 

