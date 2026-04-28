Amaravati to Hyderabad Bullet Train: 70 నిమిషాల్లో అమరావతి-హైదరాబాద్.. బుల్లెట్ ట్రైన్‌పై కేంద్ర మంత్రి బిగ్ అప్‌డేట్

Amaravati to Hyderabad Bullet Train: అమరాతి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్‌పై కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. కేవలం 70 నిమిషాల్లో అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకునేలా ఈ ప్రాజెక్ట్ వస్తుందన్నారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 28, 2026, 03:43 PM IST

Amaravati to Hyderabad Bullet Train: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు విజనరీ లీడర్ అని.. ఆయన హైదరాబాద్‌లో నిర్మించిన సైబర్ టవర్ ఐటీకి ఐకానిక్ అని కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ అన్నారు. గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా ఏఐ హబ్ శంకుస్థాపన అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌తో విశాఖపట్నం ఇక నుంచి ఏఐ పట్నంగా మారుతుందన్నారు. అన్ని రంగాల్లో ఏఐ విప్లవం వస్తోందని.. గూగుల్ క్లౌడ్ ఇండియా ఏఐ హబ్ ద్వారా విశేషమైన సేవలు అందుతాయన్నారు. ఏఐ డేటా సెంటర్‌ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయన్నారు. ఐటీ సేవల రంగంలో భారత్ లీడర్‌గా ఎదిగిందన్నారు. సెమీ కండక్టర్లు, చిప్, ల్యాప్ టాప్, మొబైల్ ఉత్పత్తుల లాంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తి చేయడంలో మనం వెనుకపడ్డామని.. ఇప్పుడు మోదీ చొరవతో మొబైల్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ రంగంలో ముందడగు వేశామన్నారు.

మన దేశం నుంచి ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లు అత్యధిక సంఖ్యలో ఎగుమతి అవుతున్నాయని కేంద్ర మంత్రి అన్నారు. మేజర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డెవలప్‌మెంట్, డిజైన్ చేసే దేశంగా భారతదేశాన్ని గుర్తించాలన్నారు. సెమీ కండక్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాల ఉత్పత్తిలో మనం ఎంతో ఎదిగామని.. డేటా సెంటర్లకు అవసరమైన సర్వర్లను కూడా దేశంలోనే ఉత్పత్తి చేసేలా టెక్ కంపెనీలకు కృషి చేయాలన్నారు. గూగుల్ కూడా తమ సర్వర్లను, GPU, చిప్‌లను ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేసేలా చూడాలని కోరారు. ఈ సూచనను గూగుల్ CEO సుందర్ పిచాయ్‌కు కూడా తెలియచేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఏపీకి రూ.10,134 కోట్ల రైల్వే బడ్జెట్‌ను కేటాయించామని.. గతంలో ఉమ్మడి ఏపీకి కేవలం రూ.886 కోట్లు మాత్రమే బడ్జెట్ ఉండేదన్నారు అశ్వినీ వైష్ణవ్. ప్రస్తుతం రూ.1.06 లక్షల కోట్ల రైల్వే ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కనెక్ట్ చేస్తూ నిర్మాణంలో ఉన్నాయని.. దేశంలోనే తొలిసారిగా నవ నిర్మాణ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా రాష్ట్రంలో 74 స్టేషన్లను ఆధునీకరిస్తున్నామని వెల్లడించారు.    832 ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్‌ల నిర్మాణం జరిగాయని.. 1039 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే లైన్ నిర్మాణం జరుగుతోందని వివరించారు.

ఏపీ 100 శాతం ఎలక్ట్రిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకుందని.. రాష్ట్రంలో 16 వందే భారత్ సర్వీసులు నడుస్తున్నాయని చెప్పారు. 22 అమృత్ భారత్ సర్వీసులు కూడా ఏపీ నుంచి నడుస్తున్నాయని.. రైళ్ల డిజైన్, ఉత్పత్తిలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని తెలిపారు.    ఏపీలో సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ లాంటి కీలకమైన విభజన హామీని కేంద్రం నెరవేర్చిందని.. 2026 జూన్ 1 తేదీన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్‌ను అధికారికంగా నోటిఫై చేస్తామని వెల్లడించారు.     అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్‌కు బులెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు కూడా త్వరలోనే సాకారం కాబోతోందని.. 70 నిమిషాల్లో అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్‌కు చేరుకునేలా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందన్నారు. అదేవిధంగా అమరావతి నుంచి చెన్నైకు 112 నిమిషాల్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ నిర్మిస్తామన్నారు.  

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Ashwini VaishnawAmaravati to Hyderabad bullet trainAmaravati Hyderabad bullet trainVizag AI hub Google Cloud

